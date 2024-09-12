Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 12 вересня

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Автоном був видатним єпископом III століття, відомим своєю невтомною місіонерською діяльністю на території Римської імперії, особливо в Греції.

Його проповідницька діяльність охоплювала багато міст, зокрема Фессалоніки, де він активно поширював християнське вчення. Відзначався великою рішучістю та відданістю, Автоном активно зміцнював християнську громаду.

Під час правління імператора Діоклетіана, Автонома заарештували та жорстоко катували. Попри величезні страждання, він залишився непохитним у своїй вірі. Його стійкість і героїзм під час мученицької смерті стали яскравим прикладом незламної віри.

Сьогодні святий Автоном залишається символом духовної сили та відданості. Його життя і мученицька смерть служать натхненням для вірян, нагадуючи про те, як віра здатна витримати найжорстокіші випробування.

Життя і страждання священномученика Автонома (зображення: pravoslavya.sumy.ua)

Що не можна робити сьогодні 12 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити або лаятись

Бажати іншим поганого чи пліткувати

Відмовляти нужденним у допомозі.

За старими повір’ями, на варто йти до лісу цього дня, оскільки сьогодні змії починають готуватися до сплячки і можуть ставати агресивними. Також заборонено завдавати зміям будь-якої шкоди.

Народні прикмети і традиції цього дня

Весь день сонячна погода - буде тепло

На деревах мало листя - до ранньої зими

Багато жолудів на дубі - буде гарний врожай

Активно повзають змії - до великих морозів.

Здавна українці вірили, що 12 вересня - вдалий день для риболовлі. Вважають, що улов буде дуже щедрим, тому це чудова можливість насолодитися риболовлею.

Також, за старими традиціями, треба збирати горобину з другого врожаю. Окрім цього, сьогодні сприятливий день для укладення шлюбів, оскільки закінчується збір врожаю.

У кого сьогодні день ангела

Сьогодні іменини святкують: Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: