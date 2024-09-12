Какой праздник сегодня: приметы и запреты 12 сентября

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Автоном был выдающимся епископом III века, известным своей неутомимой миссионерской деятельностью на территории Римской империи, особенно в Греции.

Его проповедническая деятельность охватывала многие города, в частности, Фессалоники, где он активно распространял христианское учение. Отличался большой решимостью и преданностью, Автоном активно укреплял христианскую общину.

Во время правления императора Диоклетиана, Автонома арестовали и жестоко пытали. Несмотря на огромные страдания, он остался непреклонен в своей вере. Его стойкость и героизм во время мученической смерти стали ярким примером несокрушимой веры.

Сегодня святой Автоном остается символом духовной силы и преданности. Его жизнь и мученическая смерть служат вдохновением для верующих, напоминая о том, как вера способна выдержать жесточайшие испытания.

Жизнь и страдания священномученика Автонома (изображение: pravoslavya.sumy.ua)

Что нельзя делать сегодня 12 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить или ругаться

Желать другим плохого и сплетничать

Отказывать нуждающимся в помощи.

По старым поверьям, не стоит идти в лес в этот день, поскольку сегодня змеи начинают готовиться к спячке и могут становиться агрессивными. Также запрещено наносить змеям какой-либо вред.

Народные приметы и традиции этого дня

Весь день солнечная погода - будет тепло

На деревьях мало листьев - к ранней зимы

Много желудей на дубе - будет хороший урожай

Активно ползают змеи - к большим морозам.

Издавна украинцы верили, что 12 сентября - удачный день для рыбалки. Полагают, что улов будет очень щедрым, поэтому это отличная возможность насладиться рыбалкой.

Также, по старым традициям, нужно собирать рябину со второго урожая. Кроме того, сегодня благоприятный день для заключения браков, поскольку заканчивается сбор урожая.

У кого сегодня день ангела

Сегодня именины празднуют: Даниил, Иван, Николай, Алексей, Семен.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: