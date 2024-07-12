Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 12 липня

Сьогодні, 12 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Прокла та Іларія Каліптських за новим церковним календарем. У народі цей день називають Прокл Великі Роси.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святі мученики Прокл і Іларій народилися у селищі Каліпта, поблизу сучасної Анкари, столиці Туреччини. Зазнали значних страждань під час гоніння християн за імператора Траяна (98–117 рр.).

Святого Прокла узяли під варту першим. Коли він постав перед правителем Максимом, то безстрашно визнав свою віру в Христа. Після цього його намагалися силою змусити підкоритися імператору та принести жертву язичницьким богам.

Коли відбувалися тортури, Прокл зробив попередження Максиму, що скоро доля повернеться до нього іншим боком і правитель буде змушений визнати Істинного Бога. За це мученика змусили бігти за колісницею, що прямувала до селища Каліпт.

Знемагаючи в дорозі, святий Прокл молився, щоб Ісус зупинив ці страждання. Колісниця дійсно зупинилася, як вважається, за допомогою Божої сили, і більше ніякі зусилля не могли зрушити її з місця. Правитель лишався нерухомим, доки Прокл не попросив його написати своєю рукою хартію із визнанням Христа. Тільки тоді колісниця знову змогла рухатися.

Осоромлений передріканням святого Прокла, правитель вирішив жорстоко помститися. Максим вирішив продовжити тортури за містом і спорядив охорону в дорогу. Воїни, що були змушені супроводжувати Прокла на жорстоку страту, просили його підкоритися наказу, щоб зберегти життя. Проте святий рішуче відмовляв їм і просив виконувати наказ імператора.

Досить швидко святого Прокла з охороною зустрів його племінник Іларій. Молодик, зі сльозами на очах, обняв улюбленого дядька і також оголосив себе християнином. Воїни одразу схопили Іларія та кинули до в’язниці. Паралельно з тим, святий Прокл молився за своїх мучителів під градом стріл, висячи на стовпі, де і віддав душу Богові.

Далі відбувався суд над його племінником, на якому святий Іларій з безстрашністю визнав себе християнином. Його довго катували, намагаючись зламати волю, і врешті-решт засудили до смерті. Це була жорстока страта, під час якої мученика зв’язали та волочили за ноги по всьому місту, завдаючи великих страждань, і в кінці обезголовили.

Між стратою Прокла і його племінника Іларія пройшло лише 3 дні. Християни знайшли тіла святих мучеників та поховали їх разом в одній могилі.

Мученики Прокл та Іларій Каліптські (зображення: rivne.church.ua)

Що не можна робити сьогодні, 12 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Прибирати чи займатися ремонтом

Сваритися і пліткувати

Брати чи давати гроші в борг

Шити, в’язати та займатися іншим рукоділлям

Їсти те, що приготували сторонні люди.

Вважається, що сьогодні роса набуває цілющих властивостей. Наші пращури вірили, що задля того, аби зберегти красу і молодість на багато років, треба вмитися свіжою росою до сходу сонця.

Святі мученики Прокл та Іларій (зображення: uapc.te.ua)

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку густий туман і багато роси - до теплої, ясної погоди

Роси немає, або дуже мало - наближається негода

Бджоли голосно гудуть - до кінця літа буде спека

У лісі багато грибів - очікується похолодання

Туман над водоймами - восени буде поганий урожай.

З давніх часів цей день має назву Прокл Великі Роси, адже зазвичай саме сьогодні на ранок випадало дуже багато роси. Урожай старалися прибирати до цього дня, бо від вологості городня культура починала псуватися.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Михайло, Арсеній, Григорій, Гавриїл, Федір, Вероніка, Марія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: