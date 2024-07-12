Какой праздник сегодня: приметы и запреты 12 июля

Сегодня, 12 июля, праздник - православные украинцы чтят память святых мучеников Прокла и Иллария Калиптских по новому церковному календарю. В народе этот день называют Прокл Великие Росы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые мученики Прокл и Илларий родились в поселке Калипта, вблизи современной Анкары, столицы Турции. Испытали значительные страдания во время гонения христиан при императоре Траяне (98–117 гг.).

Святого Прокла взяли под стражу первым. Когда он предстал перед правителем Максимом, то бесстрашно признал свою веру во Христа. После этого его пытались силой вынудить подчиниться императору и принести жертву языческим богам.

Когда происходили пытки, Прокл сделал предупреждение Максиму, что скоро судьба повернется к нему другой стороной и правитель будет вынужден признать истинного Бога. За это мученика заставили бежать за колесницей, направлявшейся к поселку Калипт.

Изнемогая в пути, святой Прокл молился, чтобы Иисус остановил эти страдания. Колесница действительно остановилась, как считается, с помощью Божьей силы, и больше никакие усилия не могли сдвинуть ее с места. Правитель оставался неподвижным, пока Прокл не попросил его написать своей рукой хартию с признанием Христа. Только тогда колесница снова смогла двигаться.

Осрамленный предсказанием святого Прокла, правитель решил жестоко отомстить. Максим решил продолжить пытку за городом и снарядил охрану в путь. Воины, вынужденные сопровождать Прокла на жестокую казнь, просили его подчиниться приказу, чтобы сохранить жизнь. Однако святой решительно отказывал им и просил выполнять повеление императора.

Достаточно скоро святого Прокла с охраной встретил его племянник Илларий. Молодой человек, со слезами на глазах, обнял любимого дядю и также объявил себя христианином. Воины сразу схватили Иллария и бросили в тюрьму. Параллельно с тем, святой Прокл молился за своих мучителей под градом стрел, вися на столбе, где и отдал душу Богу.

Далее проходил суд над его племянником, на котором святой Илларий с бесстрашием признал себя христианином. Его долго пытали, пытаясь сломить волю, и в конце концов приговорили к смерти. Это была жестокая казнь, во время которой мученика связали и тащили за ноги по всему городу, причиняя большие страдания, и в конце обезглавили.

Между казнью Прокла и его племянника Иллария прошло всего 3 дня. Христиане обнаружили тела святых мучеников и похоронили их вместе в одной могиле.

Мученики Прокл и Илларий Калиптские (изображение: rivne.church.ua)

Что нельзя делать сегодня, 12 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Убирать или заниматься ремонтом

Ссориться и сплетничать

Брать или давать деньги взаймы

Шить, вязать и заниматься другим рукоделием

Есть то, что приготовили сторонние люди.

Считается, что сегодня роса приобретает целебные свойства. Наши предки верили, что для того, чтобы сохранить красоту и молодость на многие годы, нужно умыться свежей росой до восхода солнца.

Святые мученики Прокл и Илларий (изображение: uapc.te.ua)

Народные приметы и традиции этого дня

Утром густой туман и много росы - к теплой, ясной погоде

Росы нет, или очень мало - приближается ненастье

Пчелы громко гудят - к концу лета будет жара

В лесу много грибов - ожидается похолодание

Туман над водоемами - осенью будет плохой урожай.

Наши предки заметили, что в этот день почитается память преподобного Иосифа. Урожай старались убирать по сей день, потому что от влажности огородная культура начинала портиться.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Михаил, Арсений, Григорий, Гавриил, Федор, Вероника, Мария.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: