Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 11 лютого

Історія церковного свята

Святий Власій народився в III столітті у місті Севастії. Про родину та дитинство святого невідомо, однак існують припущення, що в юнацтві або дорослому віці Власій став лікарем.

Пізніше святий відмовився від своєї діяльності та усамітнився у пустелі, щоб наблизитися до Бога. Коли помер місцевий єпископ, пастором обрали Власія.

Оскільки тогочасна влада переслідувала християн, Власію довелося переховуватися в печері на горі Аргеос. За переказами, святий міг зцілювати тварин, які самостійно приходили до нього за лікуванням.

Однак згодом єпископа знайшли і ув'язнили. В неволі Власій навернув до християнства чимало людей, а також врятував сина однієї жінки від смерті.

Спершу святого намагалися вмовити відректися від віри, а, після марних пропозицій, піддали катуванням. Коли Власія намагалися втопити, єпископ пройшовся по воді, наче по твердій поверхні. Тоді святого стратили, обезголовивши.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні відлига - більше морозів не буде.

11 лютого надворі багато снігу - незабаром буде тепло, а в травні з'явиться багато зелені.

Сьогодні чутно грім - до сильного вітру.

11 лютого з дахів звисає багато довгих бурульок - весна прийде пізно.

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до народних уявлень пращурів, щоб не накликати лиха, сьогодні не можна робити наступного:

лихословити та ображати когось

займатися хатніми справами або фізичною працею

пересаджувати рослини

сваритися з близькими та друзями

різати худобу або хатню птицю

В цей день пращури зверталися до святого Власія, в молитвах просячи про зцілення та допомогу. Крім цього, просили про здоров'я домашніх тварин та Боже благословення.

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 11 лютого день ангела відзначають: Дмитро, Всеволод.

А за старим календарем сьогодні іменини святкують власники таких імен: Роман, Іван, Костянтин, Дмитро.