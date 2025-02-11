Какой праздник сегодня: приметы и запреты 11 февраля

История церковного праздника

Святой Власий родился в III веке в городе Севастии. О семье и детстве святого неизвестно, однако существуют предположения, что в юношестве или во взрослом возрасте Власий стал врачом.

Позже святой отказался от своей деятельности и уединился в пустыне, чтобы приблизиться к Богу. Когда умер местный епископ, пастором избрали Власия.

Поскольку тогдашняя власть преследовала христиан, Власию пришлось скрываться в пещере на горе Аргеос. По преданию, святой мог исцелять животных, которые самостоятельно приходили к нему за лечением.

Однако впоследствии епископа нашли и посадили в тюрьму. В неволе Власий обратил в христианство немало людей, а также спас сына одной женщины от смерти.

Сначала святого пытались уговорить отречься от веры, а, после тщетных предложений, подвергли пыткам. Когда Власия пытались утопить, епископ прошелся по воде, как по твердой поверхности. Тогда святого казнили, обезглавив.

Главные приметы этого дня

Если сегодня оттепель - больше морозов не будет.

11 февраля на улице много снега - вскоре будет тепло, а в мае появится много зелени.

Сегодня слышно гром - к сильному ветру.

11 февраля с крыш свисает много длинных сосулек - весна придет поздно.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным представлениям предков, чтобы не навлечь беду, сегодня нельзя делать следующего:

сквернословить и оскорблять кого-то

заниматься домашними делами или физическим трудом

пересаживать растения

ссориться с близкими и друзьями

резать скот или домашнюю птицу

В этот день предки обращались к святому Власию, в молитвах прося об исцелении и помощи. Кроме этого, просили о здоровье домашних животных и Божьем благословении.

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 11 февраля день ангела отмечают: Дмитрий, Всеволод.

А по старому календарю сегодня именины празднуют обладатели таких имен: Роман, Иван, Константин, Дмитрий, Роман, Иван, Константин.