Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 11 вересня

Сьогодні, 11 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої преподобної Феодори Олександрійської за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Феодора виросла в християнській родині в Олександрії, важливому культурному та релігійному центрі свого часу. Її батьки забезпечили їй ґрунтовне релігійне виховання та освіту. З юних років Феодора відчувала поклик до чернечого життя, прагнучи присвятити себе молитві та служінню.
Бажаючи стати черницею, вона вирішила уникнути можливих утисків через свою стать і переодягнулася в чоловічий одяг, вступивши до чоловічого монастиря під виглядом монаха. Вона вела суворе аскетичне життя, зосереджуючися на молитвах, постах та духовних роздумах.
Її справжня ідентичність була виявлена лише після її смерті, коли монастир відвідав єпископ. Церква не засудила її за обман, а навпаки, визнала її життя прикладом справжньої віри та самовідданості. Феодора залишила значний духовний спадок, і її святість була офіційно підтверджена Церквою.
Свята Феодора (зображення: patriarchia.org.ua)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не варто мити сьогодні голову. Згідно зі старими традиціями, це може притягнути хвороби та невдачі.
Існує особлива традиція: здавна сьогодні жінки різних поколінь збиралися разом, щоб заквасити капусту на зиму. Це була важлива частина суспільного життя, яка об'єднувала родини та сусідів.
Окрім цього, існував звичай вшановувати священників, збираючи для них гостинці та відвідуючи їх з поклоном, виражаючи повагу і вдячність за їхнє служіння.
Сьогодні іменини святкують: Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми пояснювали чому темніє хрестик - що кажуть забобони і церква.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.