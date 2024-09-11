Какой праздник сегодня: приметы и запреты 11 сентября

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Феодора выросла в христианской семье в Александрии, важном культурном и религиозном центре своего времени. Ее родители обеспечили ей основательное религиозное воспитание и образование. С юных лет Феодора ощущала призыв к монашеской жизни, стремясь посвятить себя молитве и служению.

Желая стать монахиней, она решила избежать возможных притеснений из-за своего пола и переоделась в мужскую одежду, вступив в мужской монастырь под видом монаха. Она вела суровую аскетическую жизнь, сосредотачиваясь на молитвах, постах и духовных размышлениях.

Ее подлинная идентичность была обнаружена только после ее смерти, когда монастырь посетил епископ. Церковь не осудила ее за обман, а наоборот, признала ее жизнь примером подлинной веры и самоотверженности. Феодора оставила значительное духовное наследие, и ее святость была официально подтверждена Церковью.

Святая Феодора (изображение: patriarchia.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 11 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Вести бессодержательные разговоры

Обижать близких и ссориться

Распространять слухи или лгать

Отказывать в помощи.

Также не стоит мыть сегодня голову. Согласно старым традициям, это может привлечь болезни и неудачи.

Народные приметы и традиции этого дня

Пчелы все еще собирают мед - зима придет поздно

Ясный и солнечный день - к теплой осени

Пошел дождь - в следующем году будет хороший урожай

Весь день мокрая земля - скоро начнется сезон дождей

Еще не улетели ласточки - осень будет теплой

Уже пожелтели березы - зима придет рано.

Существует особая традиция: издавна женщины разных поколений собирались, чтобы заквасить капусту на зиму. Это была немаловажная часть общественной жизни, которая объединяла семьи и соседей.

Кроме этого, существовал обычай чествовать священников, собирая для них гостинцы и посещая их с поклоном, выражая уважение и благодарность за их служение.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: