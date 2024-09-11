Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 11 вересня

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Феодора виросла в християнській родині в Олександрії, важливому культурному та релігійному центрі свого часу. Її батьки забезпечили їй ґрунтовне релігійне виховання та освіту. З юних років Феодора відчувала поклик до чернечого життя, прагнучи присвятити себе молитві та служінню.

Бажаючи стати черницею, вона вирішила уникнути можливих утисків через свою стать і переодягнулася в чоловічий одяг, вступивши до чоловічого монастиря під виглядом монаха. Вона вела суворе аскетичне життя, зосереджуючися на молитвах, постах та духовних роздумах.

Її справжня ідентичність була виявлена лише після її смерті, коли монастир відвідав єпископ. Церква не засудила її за обман, а навпаки, визнала її життя прикладом справжньої віри та самовідданості. Феодора залишила значний духовний спадок, і її святість була офіційно підтверджена Церквою.

Свята Феодора (зображення: patriarchia.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 11 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Вести беззмістовні розмови

Ображати близьких і сваритися

Поширювати чутки або брехати

Відмовляти у допомозі.

Також не варто мити сьогодні голову. Згідно зі старими традиціями, це може притягнути хвороби та невдачі.

Народні прикмети і традиції цього дня

Бджоли все ще збирають мед - зима прийде пізно

Ясний і сонячний день - до теплої осені

Пішов дощ - наступного року буде гарний врожай

Увесь день мокра земля - скоро розпочнеться сезон дощів

Ще не відлетіли ластівки - осінь буде теплою

Вже пожовтіли берези - зима прийде рано.

Існує особлива традиція: здавна сьогодні жінки різних поколінь збиралися разом, щоб заквасити капусту на зиму. Це була важлива частина суспільного життя, яка об'єднувала родини та сусідів.

Окрім цього, існував звичай вшановувати священників, збираючи для них гостинці та відвідуючи їх з поклоном, виражаючи повагу і вдячність за їхнє служіння.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: