Какой праздник сегодня: приметы и запреты 11 сентября
Сегодня, 11 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святой преподобной Феодоры Александрийской по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Феодора выросла в христианской семье в Александрии, важном культурном и религиозном центре своего времени. Ее родители обеспечили ей основательное религиозное воспитание и образование. С юных лет Феодора ощущала призыв к монашеской жизни, стремясь посвятить себя молитве и служению.
Желая стать монахиней, она решила избежать возможных притеснений из-за своего пола и переоделась в мужскую одежду, вступив в мужской монастырь под видом монаха. Она вела суровую аскетическую жизнь, сосредотачиваясь на молитвах, постах и духовных размышлениях.
Ее подлинная идентичность была обнаружена только после ее смерти, когда монастырь посетил епископ. Церковь не осудила ее за обман, а наоборот, признала ее жизнь примером подлинной веры и самоотверженности. Феодора оставила значительное духовное наследие, и ее святость была официально подтверждена Церковью.
Святая Феодора (изображение: patriarchia.org.ua)
Что нельзя делать сегодня, 11 сентября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Вести бессодержательные разговоры
- Обижать близких и ссориться
- Распространять слухи или лгать
- Отказывать в помощи.
Также не стоит мыть сегодня голову. Согласно старым традициям, это может привлечь болезни и неудачи.
Народные приметы и традиции этого дня
- Пчелы все еще собирают мед - зима придет поздно
- Ясный и солнечный день - к теплой осени
- Пошел дождь - в следующем году будет хороший урожай
- Весь день мокрая земля - скоро начнется сезон дождей
- Еще не улетели ласточки - осень будет теплой
- Уже пожелтели березы - зима придет рано.
Существует особая традиция: издавна женщины разных поколений собирались, чтобы заквасить капусту на зиму. Это была немаловажная часть общественной жизни, которая объединяла семьи и соседей.
Кроме этого, существовал обычай чествовать священников, собирая для них гостинцы и посещая их с поклоном, выражая уважение и благодарность за их служение.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Всемирный день борьбы с терроризмом
- День правильного ожидания необъяснимого
- Праздник ласкового обращения
- День памяти библиотек.
Раньше мы объясняли почему темнеет крестик - что говорят суеверия и церковь.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.