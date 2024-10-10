Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 10 жовтня

Сьогодні, 10 жовтня, свято - православні українці вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святі мученики Євлампій і Євлампія, рідні брат і сестра, жили на початку IV століття в місті Нікомидія. Вони стали символом віри та відваги для християн. Дізнавшись про указ імператора Максиміана, який переслідував християн, Євлампій відкрито висловив незгоду з цим рішенням. Його схопили та змусили вибирати між відмовою від віри та жорстокими катуваннями. Євлампій спершу відрікся від віри, але згодом повернувся до неї та витримав усі випробування.
Його сестра, Євлампія, також оголосила себе християнкою і зазнала таких самих мук. Їх кинули в розпечену піч, але за Божою ласкою вони залишилися неушкодженими. Зрештою, Євлампія померла від перенесених мук, а Євлампія обезголовили.
Святих мучеників Євлампія та Євлампії (зображення: blyzhchedoboga.com.ua)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується позичати сірники чи свічки, бо разом з ними з дому може піти тепло. Також не рекомендувалося носити прикраси, оскільки вони могли притягувати неприємності.
Сьогодні іменини святкують: Андрій, Антон, Василь, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сергій, Симон, Степан, Хома, Яків.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували, які церковні свята будуть у жовтні 2024 - православний календар на кожен день.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.