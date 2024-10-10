Какой праздник сегодня: приметы и запреты 10 октября

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые мученики Евлампий и Евлампия, родные брат и сестра, жили в начале IV века в городе Никомидии. Они стали символом веры и отваги христианам. Узнав об указе императора Максимиана, преследовавшего христиан, Евлампий откровенно выразил несогласие с этим решением. Его схватили и заставили выбирать между отказом от веры и жестокими пытками. Евлампий сначала отрекся от веры, но потом вернулся к ней и выдержал все испытания.

Его сестра, Евлампия, также объявила себя христианкой и испытала такие же мучения. Их бросили в раскаленную печь, но по Божьей милости они остались невредимыми. В конце концов Евлампия умерла от перенесенных мучений, а Евлампия обезглавили.

Святых мучеников Евлампия и Евлампии (изображение: blyzhchedoboga.com.ua)

Что нельзя делать сегодня, 10 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Работать на огороде

Ходить в лес

Злословить и ссориться.

Также не рекомендуется занимать спички или свечи, потому что вместе с ними из дома может уйти тепло. Также не рекомендовалось носить украшения, поскольку они могли привлекать неприятности.

Народные приметы и традиции этого дня

Весь день на закате небо остается ясным - дождя не будет

Чистое небо на западе в течение всего дня - дождя не будет

Рога луны направлены на север - следует ожидать снега на сухой земле

Восточный или северный ветер - приближение холодов.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Антон, Василий, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Сергей, Симон, Степан, Хома, Яков.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: