Яке свято 9 серпня: що сьогодні категорично не можна робити, кого привітати із Днем ангела

Сьогодні, 9 серпня, церква шанує пам'ять святого Пантелеймона. У народі свято називають День святого Палія, Пантелеймон-цілитель або Качанний.
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Вважається, що до великомученика звертаються у найважчий час, коли традиційна медицина опускає руки. Якщо людина щиро помолиться, навіть невиліковні хвороби відступлять.
На Пантелеймона не прийнято працювати із землею, на полі, городі, ділянці. Вважається, що блискавкою може спалити або врожай, або навіть "порушника".
Здавна на Пантелеймона прийнято збирати цілющі трави та квіти. Такі запаси вважалися наділеними особливою силою зцілювати різні хвороби, недуги, захворювання.
Також у свято було прийнято зрізати першу капусту та пекти з нею пироги. Випічкою пригощали дітей, хворих та жебраків.
Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Костянтин, Микола, Платон.
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