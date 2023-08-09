Какой праздник 9 августа: что сегодня категорически нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела

Традиции в день святого Пантелеймона

Считается, что к великомученику обращаются в самое тяжелое время, когда традиционная медицина опускает руки. Если человек искренне помолится, то даже неизлечимые болезни отступят.

На Пантелеймона не принято работать с землей, на поле, огороде, участке. Считается, что молнией может сжечь либо урожай, либо даже самого "нарушителя".

Издавна на Пантелеймона принято собирать целебные травы и цветы. Такие запасы считались наделенными особой силой исцелять разные хвори, недуги, болезни.

Также в праздник было принято срезать первую капусту и печь с ней пироги. Выпечкой угощали детей, больных и нищих.

Главные приметы этого дня

Все травы, собранные на Пантелеймона, будут обладать целебными свойствами

Если муравьи заделывают входы в муравейники - скоро будет дождь

Сильно стрекочут и активно прыгают кузнечики - погода будет ясной и сухой

Завиваются кочаны капусты - осень будет холодной

Радуга на небе в этот день - к пасмурной погоде в ближайшие дни

Если женщина 9 августа съела яйцо с двойным желтком - по приметам, скоро она забеременеет

Что строго запрещено делать 9 августа

Провоцировать ссоры, конфликты, выяснять отношения

Убирать в доме, дворе

Быть жадным, скупым

Выпекать в этот день хлеб

Завидовать, злиться и сквернословить

У кого сегодня День ангела:

Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Платон.