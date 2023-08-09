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Какой праздник 9 августа: что сегодня категорически нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела

Фото: Какой церковный праздник 9 августа (РБК-Украина)
Автор: Styler

Сегодня, 9 августа церковь почитает память святого Пантелеймона. В народе праздник называют День святого Палия, Пантелеймон-Целитель или Кочанный.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте на Styler.

Традиции в день святого Пантелеймона

Считается, что к великомученику обращаются в самое тяжелое время, когда традиционная медицина опускает руки. Если человек искренне помолится, то даже неизлечимые болезни отступят.

На Пантелеймона не принято работать с землей, на поле, огороде, участке. Считается, что молнией может сжечь либо урожай, либо даже самого "нарушителя".

Издавна на Пантелеймона принято собирать целебные травы и цветы. Такие запасы считались наделенными особой силой исцелять разные хвори, недуги, болезни.

Также в праздник было принято срезать первую капусту и печь с ней пироги. Выпечкой угощали детей, больных и нищих.

Главные приметы этого дня

  • Все травы, собранные на Пантелеймона, будут обладать целебными свойствами
  • Если муравьи заделывают входы в муравейники - скоро будет дождь
  • Сильно стрекочут и активно прыгают кузнечики - погода будет ясной и сухой
  • Завиваются кочаны капусты - осень будет холодной
  • Радуга на небе в этот день - к пасмурной погоде в ближайшие дни
  • Если женщина 9 августа съела яйцо с двойным желтком - по приметам, скоро она забеременеет

Что строго запрещено делать 9 августа

  • Провоцировать ссоры, конфликты, выяснять отношения
  • Убирать в доме, дворе
  • Быть жадным, скупым
  • Выпекать в этот день хлеб
  • Завидовать, злиться и сквернословить

У кого сегодня День ангела:

Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Платон.

Ранее мы писали, какие церковные праздники украинцы отметят в августе 2023.

Также узнайте традиции всех трех Спасов в Украине.

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