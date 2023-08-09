Яке свято 9 серпня: що сьогодні категорично не можна робити, кого привітати із Днем ангела

Сьогодні, 9 серпня, церква шанує пам'ять святого Пантелеймона. У народі свято називають День святого Палія, Пантелеймон-цілитель або Качанний.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела - читайте на Styler.

Традиції у день святого Пантелеймона

Вважається, що до великомученика звертаються у найважчий час, коли традиційна медицина опускає руки. Якщо людина щиро помолиться, навіть невиліковні хвороби відступлять.

На Пантелеймона не прийнято працювати із землею, на полі, городі, ділянці. Вважається, що блискавкою може спалити або врожай, або навіть "порушника".

Здавна на Пантелеймона прийнято збирати цілющі трави та квіти. Такі запаси вважалися наділеними особливою силою зцілювати різні хвороби, недуги, захворювання.

Також у свято було прийнято зрізати першу капусту та пекти з нею пироги. Випічкою пригощали дітей, хворих та жебраків.

Головні прикмети цього дня

Всі трави, зібрані на Пантелеймона, будуть мати цілющі властивості

Якщо мурахи закладають входи в мурашники - незабаром буде дощ

Сильно цвітуть і активно стрибають коники - погода буде ясною та сухою

Завиваються качани капусти – осінь буде холодною

Веселка на небі у цей день - до похмурої погоди найближчими днями

Якщо жінка 9 серпня з'їла яйце з подвійним жовтком - за прикметами, незабаром вона завагітніє

Що суворо заборонено робити 9 серпня

Провокувати сварки, конфлікти, з'ясовувати стосунки

Забирати в будинку, дворі

Бути жадібним, скупим

Випікати у цей день хліб

Заздрити, злитися і поганословити

У кого сьогодні День ангела:

Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Костянтин, Микола, Платон.