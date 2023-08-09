Какой праздник 9 августа: что сегодня категорически нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела
Сегодня, 9 августа церковь почитает память святого Пантелеймона. В народе праздник называют День святого Палия, Пантелеймон-Целитель или Кочанный.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте на Styler.
Традиции в день святого Пантелеймона
Считается, что к великомученику обращаются в самое тяжелое время, когда традиционная медицина опускает руки. Если человек искренне помолится, то даже неизлечимые болезни отступят.
На Пантелеймона не принято работать с землей, на поле, огороде, участке. Считается, что молнией может сжечь либо урожай, либо даже самого "нарушителя".
Издавна на Пантелеймона принято собирать целебные травы и цветы. Такие запасы считались наделенными особой силой исцелять разные хвори, недуги, болезни.
Также в праздник было принято срезать первую капусту и печь с ней пироги. Выпечкой угощали детей, больных и нищих.
Главные приметы этого дня
- Все травы, собранные на Пантелеймона, будут обладать целебными свойствами
- Если муравьи заделывают входы в муравейники - скоро будет дождь
- Сильно стрекочут и активно прыгают кузнечики - погода будет ясной и сухой
- Завиваются кочаны капусты - осень будет холодной
- Радуга на небе в этот день - к пасмурной погоде в ближайшие дни
- Если женщина 9 августа съела яйцо с двойным желтком - по приметам, скоро она забеременеет
Что строго запрещено делать 9 августа
- Провоцировать ссоры, конфликты, выяснять отношения
- Убирать в доме, дворе
- Быть жадным, скупым
- Выпекать в этот день хлеб
- Завидовать, злиться и сквернословить
У кого сегодня День ангела:
Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Платон.
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