Церковне свято 29 травня: чому не можна сумувати, усі прикмети і традиції

29 травня 2024 року віряни вшановують день пам’яті мучениці Феодосії, яка є однією з пошанованих святих у християнстві.
Про важливі заборони та традиції цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Народилася і жила Феодосія, у 8 столітті нашої ери, в місті Константинополі. Дівчина позбулася батьків в дитячому віці, і її відправили в притулок монастиря святої Анастасії. Настоятельки монастиря розгледіли у дівчинки тягу до малювання, і з часом вона почала писати ікони. У віці 17 років черниця зіткнулася з указом імператора Лева 3 Ісавра, в якому заборонялося почитати святині. Коли імперські солдати почали знімати ікону Ісуса Христа з воріт Халки, що провисіла там більше 4 століть, черниці очолювані Феодосією зіштовхнули драбину. Воїн, що висів на воротах впав, і розбився на смерть. Монарх почувши про подію, наказав стратити послушниць.
Традиційно під час свята селяни підгодовують худобу - хлібом, бубликами, пирогами, та іншим здобним частуванням. Вкоренилися так само походи в поле, дивитися на урожай гречаної ядриці. Вважається, що вона наливається якраз, до дня Святої мучениці Феодосії.
Вважається, що у цей день заборонено сумувати та плакати, адже за повір'я, який настрій буде у цей день, таке майбутнє і чекає. В народі вважали, що якщо в цей день стрибати по землі, то урожаю на городі чи полі не буде. На святу Феодосію не варто сваритися, адже вона може затягнутись надовго.
29 травня свої іменини відзначають власники таких імен як Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна.
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Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Wikipedia.