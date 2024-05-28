Церковный праздник 29 мая: почему нельзя унывать, все приметы и традиции

История и традиции дня

Родилась и жила Феодосия, в 8 веке нашей эры, в городе Константинополе. Девушка лишилась родителей в младенческом возрасте, и ее отправили в приют монастыря святой Анастасии. Настоятельницы монастыря разглядели у девочки тягу к рисованию, и со временем она начала писать иконы. В возрасте 17 лет монахиня столкнулась с указом императора Льва 3 Исавра, в котором запрещалось почитать святыни. Когда имперские солдаты начали снимать икону Иисуса Христа с ворот Халки, провисевшей там более 4 веков, монахини возглавляемые Феодосией столкнули стремянку. Воин, висевший на воротах упал, и разбился насмерть. Монарх услышав о происшествии, приказал казнить послушниц.

Традиционно во время праздника крестьяне подкармливают скот - хлебом, баранками, пирогами и другим сдобным угощением. Укоренились так же походы в поле, смотреть на урожай гречневой ядрицы. Считается, что она наливается как раз ко дню святой Феодосийской мученицы.

Что нельзя делать 29 мая

Считается, что в этот день запрещено унывать и плакать, ведь за поверье, какое настроение будет в этот день, такое будущее и ждет. На святую Феодосию не стоит ссориться, она может затянуться надолго.

Главные приметы 29 мая

Если в день великомученицы стоит туман, значит, на хороший урожай не рассчитывайте.

Рожь колосится густыми хлебами, значит сезон порадует грибами.

В этот праздник нельзя громко прыгать, громко кричать, бегать по земле, развлекаться на качелях.

Земля стоит густая, тяжелая, потревожишь, останешься без урожая.

29 мая свои именины отмечают владельцы таких имен, как Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, Мария, Фаина.