Церковне свято 29 травня: чому не можна сумувати, усі прикмети і традиції

Історія та традиції дня

Народилася і жила Феодосія, у 8 столітті нашої ери, в місті Константинополі. Дівчина позбулася батьків в дитячому віці, і її відправили в притулок монастиря святої Анастасії. Настоятельки монастиря розгледіли у дівчинки тягу до малювання, і з часом вона почала писати ікони. У віці 17 років черниця зіткнулася з указом імператора Лева 3 Ісавра, в якому заборонялося почитати святині. Коли імперські солдати почали знімати ікону Ісуса Христа з воріт Халки, що провисіла там більше 4 століть, черниці очолювані Феодосією зіштовхнули драбину. Воїн, що висів на воротах впав, і розбився на смерть. Монарх почувши про подію, наказав стратити послушниць.

Традиційно під час свята селяни підгодовують худобу - хлібом, бубликами, пирогами, та іншим здобним частуванням. Вкоренилися так само походи в поле, дивитися на урожай гречаної ядриці. Вважається, що вона наливається якраз, до дня Святої мучениці Феодосії.

Що не можна робити 29 травня

Вважається, що у цей день заборонено сумувати та плакати, адже за повір'я, який настрій буде у цей день, таке майбутнє і чекає. В народі вважали, що якщо в цей день стрибати по землі, то урожаю на городі чи полі не буде. На святу Феодосію не варто сваритися, адже вона може затягнутись надовго.

Головні прикмети 29 травня

Якщо в день великомучениці стоїть туман, значить на хороший урожай не розраховуйте.

Жито колоситься густими хлібами, значить сезон порадує грибами.

В це свято не можна гучно стрибати, голосно кричати, бігати по землі, розважатися на гойдалках.

Земля стоїть густа, важка, потривожиш, залишишся без врожаю.

29 травня свої іменини відзначають власники таких імен як Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна.