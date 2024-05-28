Церковный праздник 29 мая: почему нельзя унывать, все приметы и традиции
29 мая 2024 года верующие чтят день памяти мученицы Феодосии, которая является одной из почитаемых святых в христианстве.
О важных запретах и традициях этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История и традиции дня
Родилась и жила Феодосия, в 8 веке нашей эры, в городе Константинополе. Девушка лишилась родителей в младенческом возрасте, и ее отправили в приют монастыря святой Анастасии. Настоятельницы монастыря разглядели у девочки тягу к рисованию, и со временем она начала писать иконы. В возрасте 17 лет монахиня столкнулась с указом императора Льва 3 Исавра, в котором запрещалось почитать святыни. Когда имперские солдаты начали снимать икону Иисуса Христа с ворот Халки, провисевшей там более 4 веков, монахини возглавляемые Феодосией столкнули стремянку. Воин, висевший на воротах упал, и разбился насмерть. Монарх услышав о происшествии, приказал казнить послушниц.
Традиционно во время праздника крестьяне подкармливают скот - хлебом, баранками, пирогами и другим сдобным угощением. Укоренились так же походы в поле, смотреть на урожай гречневой ядрицы. Считается, что она наливается как раз ко дню святой Феодосийской мученицы.
Что нельзя делать 29 мая
Считается, что в этот день запрещено унывать и плакать, ведь за поверье, какое настроение будет в этот день, такое будущее и ждет. На святую Феодосию не стоит ссориться, она может затянуться надолго.
Главные приметы 29 мая
- Если в день великомученицы стоит туман, значит, на хороший урожай не рассчитывайте.
- Рожь колосится густыми хлебами, значит сезон порадует грибами.
- В этот праздник нельзя громко прыгать, громко кричать, бегать по земле, развлекаться на качелях.
- Земля стоит густая, тяжелая, потревожишь, останешься без урожая.
29 мая свои именины отмечают владельцы таких имен, как Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, Мария, Фаина.
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Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Wikipedia.