Яке свято 28 травня: що суворо не можна робити і головні прикмети, у кого День ангела

Історія та традиції свята

Суть свята Микити полягає в вшануванні пам'яті святого Микити, який жив у другій половині VIII століття та віддавав своє життя служінню Христу. Він відомий своєю милосердністю, благочестям та добротою, завжди стараючись допомагати немічним, дітям та вдовам.

У народі святого Микиту прозвали Гусятником через молитви, які люди звертали до нього для захисту від диких птахів, що крадуть гусей із двору. Також вірять, що для заручництва його підтримкою у захисті птахів потрібно задобрити водяного.

У цей день вагітні жінки виходили у поле з молитвою, сподіваючись, що їхні майбутні діти матимуть таке ж міцне здоров'я, як і молоді колоски. Селяни також зверталися до святого Микити з молитвами, щоб він подарував здоров'я їхній домашній птиці.

Що не можна робити 28 травня

У день Микити є кілька заборонених дій. Небажано лаятися, особливо на дітей, адже саме сьогодні вони потребують батьківського захисту та підтримки.

Також не рекомендується займатися важкою фізичною працею, оскільки можна втратити енергію. Краще провести день з сім'єю, не навантажуючи себе турботами.

Головні прикмети 28 травня

За народними прикметами, день Микити-гусятника вказує на добрий урожай.

Якщо йде дощ - до сухої осені.

В небі довго видно веселку - чекайте на негоду.

Оси активно літають - найближчим часом погода покращиться.

28 травня відзначають іменини такі люди, як Євтихій, Еліконіда, Елладій, Гнат та Микита.