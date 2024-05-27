Яке свято 28 травня: що суворо не можна робити і головні прикмети, у кого День ангела

28 травня 2024 року віряни вшановують пам'ять святого Микити сповідника.
Про важливі заборони та традиції цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Суть свята Микити полягає в вшануванні пам'яті святого Микити, який жив у другій половині VIII століття та віддавав своє життя служінню Христу. Він відомий своєю милосердністю, благочестям та добротою, завжди стараючись допомагати немічним, дітям та вдовам.
У народі святого Микиту прозвали Гусятником через молитви, які люди звертали до нього для захисту від диких птахів, що крадуть гусей із двору. Також вірять, що для заручництва його підтримкою у захисті птахів потрібно задобрити водяного.
У цей день вагітні жінки виходили у поле з молитвою, сподіваючись, що їхні майбутні діти матимуть таке ж міцне здоров'я, як і молоді колоски. Селяни також зверталися до святого Микити з молитвами, щоб він подарував здоров'я їхній домашній птиці.
У день Микити є кілька заборонених дій. Небажано лаятися, особливо на дітей, адже саме сьогодні вони потребують батьківського захисту та підтримки.
Також не рекомендується займатися важкою фізичною працею, оскільки можна втратити енергію. Краще провести день з сім'єю, не навантажуючи себе турботами.
За народними прикметами, день Микити-гусятника вказує на добрий урожай.
28 травня відзначають іменини такі люди, як Євтихій, Еліконіда, Елладій, Гнат та Микита.
Раніше ми писали про те, коли батьківські суботи у 2024 році.
А також розповідали про те, коли буде Трійця у 2024 році.
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Wikipedia.