Какой праздник 28 мая: что строго нельзя делать и главные приметы, у кого День ангела

28 мая 2024 года верующие чтят память святого Никиты исповедника.
О важных запретах и традициях этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Суть праздника Никиты состоит в чествовании памяти святого Никиты, который жил во второй половине VIII века и отдавал свою жизнь служению Христу. Он известен своей милосердием, благочестием и добротой, всегда стараясь помогать немощным, детям и вдовам.
В народе святого Никиту прозвали Гусятником из-за молитв, которые люди обращали к нему для защиты от диких птиц, ворующих гусей со двора. Также верят, что для его поддержки в защите птиц нужно задобрить водяного.
В этот день беременные женщины выходили в поле с молитвой, надеясь, что у их будущих детей будет такое же крепкое здоровье, как и молодые колосья. Крестьяне также обращались к святому Никите с молитвами, чтобы он подарил здоровье их домашней птице.
В день Никиты есть несколько запретных действий. Нежелательно ругаться, особенно на детей, ведь именно сегодня они нуждаются в родительской защите и поддержке.
Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, поскольку можно потерять энергию. Лучше провести день с семьей, не нагружая себя заботами.
По народным приметам день Никиты-гусятника указывает на хороший урожай.
28 мая отмечают именины такие люди, как Евтихий, Эликонида, Элладий, Игнат и Никита.
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Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Wikipedia.