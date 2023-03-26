Яке свято 26 березня: що не можна робити та яких традицій дотримуватися

26 березня за православним календарем заведено вшановувати Никифора Сповідника. У народі це свято ще називають Никифорів день. Сьогодні варто з повагою ставитися до природи та зайвий раз її не турбувати.
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Никифор Сповідник народився в Константинополі у другій половині VIII століття. Никифор отримав гарну світську освіту, але найбільше вивчав Святе Письмо й читав духовні книги.
Під час правління Льва IV святий Никифор отримав звання царського радника. Перебуваючи при дворі, він провадив добропорядне життя й ревно відстоював вшанування святих ікон.
Наступні кілька років життя він провів на самоті, а пізніше був обраний святим Патріархом. За правління Льва V Вірменина, великого прибічника іконоборчої єресі, Патріарх Никифор щосили намагався переконати імператора зректися поглядів. За це його відправили в заслання, де Никифор і помер.
У цей день було заведено ходити на риболовлю. Предки вірили, що сьогодні добре клюють судак, язь, окунь, плотва та щука.
На Никифора потрібно з повагою ставитися до рослин. Заведено доглядати за садом, садити молоді яблуні та абрикоси. Якщо саду немає, можна працювати з кімнатними рослинами.
До того ж сьогодні потрібно скупатися в джерельній воді. Тому що вона, за повір'ям, має цілющу силу та може вилікувати від будь-яких недугів.
26 березня свої іменини відзначають Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Фелікс, Лариса, Микола, Михайло та Григорій.
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