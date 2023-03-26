Какой праздник 26 марта: что нельзя делать и каких традиций придерживаться

История праздника

Никифор Исповедник родился в Константинополе во второй половине VIII века. Никифор получил хорошее светское образование, но больше всего изучал Священное Писание и читал духовные книги.

Во время правления Льва IV святой Никифор получил звание царского советника. Находясь при дворе, он вел добропорядочную жизнь и ревностно отстаивал честь святых икон.

Следующие несколько лет жизни он провел в одиночестве, а позже был избран святым Патриархом. В правление Льва V Армянина, великого сторонника иконоборческой ереси, Патриарх Никифор вовсю пытался убедить императора отречься от взглядов. За это его отправили в ссылку, где Никифор и умер.

Традиции 26 марта

В этот день было принято ходить на рыбалку. Предки верили, что сегодня хорошо клюют судак, язь, окунь, плотва и щука.

На Никифора нужно с уважением относиться к растениям. Принято ухаживать за садом, сажать молодые яблони и абрикосы. Если сада нет, можно работать с комнатными растениями.

К тому же, сегодня нужно искупаться в родниковой воде. Потому что она, по поверью, имеет целебную силу и может вылечить от любых недугов.

Что нельзя делать

Нельзя ходить в лес, потому что просыпаются медведи.

Нельзя рубить дерево, чтобы не навлечь беду.

Пораниться или порезаться - плохой знак.

Нельзя охотиться на птиц.

Не стоит работать на земле, потому что еще рано ее беспокоить.

Народные приметы

Береза обильно "плачут соком" - к холодному лету.

Солнечный и сухой день к обильному урожаю, а туман - к частым дождям летом.

Гуси плещутся в воде - скоро придет потепление.

Северный ветер и ранняя гроза - до холодной весны. Если во время грозы дует южный ветер, весна будет теплой.

Если проснулся медведь, значит, пришла настоящая весна.

У кого сегодня день ангела

26 марта свои именины отмечают Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Феликс, Лариса, Николай, Михаил и Григорий.