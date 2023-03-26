Яке свято 26 березня: що не можна робити та яких традицій дотримуватися
26 березня за православним календарем заведено вшановувати Никифора Сповідника. У народі це свято ще називають Никифорів день. Сьогодні варто з повагою ставитися до природи та зайвий раз її не турбувати.
Про інші традиції та заборони 26 березня - читайте нижче в матеріалі Styler.
Історія свята
Никифор Сповідник народився в Константинополі у другій половині VIII століття. Никифор отримав гарну світську освіту, але найбільше вивчав Святе Письмо й читав духовні книги.
Під час правління Льва IV святий Никифор отримав звання царського радника. Перебуваючи при дворі, він провадив добропорядне життя й ревно відстоював вшанування святих ікон.
Наступні кілька років життя він провів на самоті, а пізніше був обраний святим Патріархом. За правління Льва V Вірменина, великого прибічника іконоборчої єресі, Патріарх Никифор щосили намагався переконати імператора зректися поглядів. За це його відправили в заслання, де Никифор і помер.
Традиції 26 березня
У цей день було заведено ходити на риболовлю. Предки вірили, що сьогодні добре клюють судак, язь, окунь, плотва та щука.
На Никифора потрібно з повагою ставитися до рослин. Заведено доглядати за садом, садити молоді яблуні та абрикоси. Якщо саду немає, можна працювати з кімнатними рослинами.
До того ж сьогодні потрібно скупатися в джерельній воді. Тому що вона, за повір'ям, має цілющу силу та може вилікувати від будь-яких недугів.
Що не можна робити
- Не можна ходити до лісу, бо прокидаються ведмеді.
- Не можна рубати дерево, щоб не накликати біду.
- Поранитися або порізатися - поганий знак.
- Не можна полювати на птахів.
- Не варто працювати на землі, бо ще зарано її турбувати.
Народні прикмети
- Берези рясно "плачуть соком" - до холодного літа.
- Сонячний і сухий день до багатого врожаю, а туман - до частих дощів влітку.
- Гуси хлюпаються у воді - скоро прийде потепління.
- Північний вітер і рання гроза - до холодної весни. Якщо під час грози віє південний вітер, весна теплою буде.
- Якщо прокинувся ведмідь, значить прийшла справжня весна.
У кого сьогодні день ангела
26 березня свої іменини відзначають Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Фелікс, Лариса, Микола, Михайло та Григорій.
Раніше ми розповідали, коли українці будуть святкувати Вербну неділю.
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