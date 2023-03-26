Яке свято 26 березня: що не можна робити та яких традицій дотримуватися

26 березня за православним календарем заведено вшановувати Никифора Сповідника. У народі це свято ще називають Никифорів день. Сьогодні варто з повагою ставитися до природи та зайвий раз її не турбувати.

Про інші традиції та заборони 26 березня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Історія свята

Никифор Сповідник народився в Константинополі у другій половині VIII століття. Никифор отримав гарну світську освіту, але найбільше вивчав Святе Письмо й читав духовні книги.

Під час правління Льва IV святий Никифор отримав звання царського радника. Перебуваючи при дворі, він провадив добропорядне життя й ревно відстоював вшанування святих ікон.

Наступні кілька років життя він провів на самоті, а пізніше був обраний святим Патріархом. За правління Льва V Вірменина, великого прибічника іконоборчої єресі, Патріарх Никифор щосили намагався переконати імператора зректися поглядів. За це його відправили в заслання, де Никифор і помер.

Традиції 26 березня

У цей день було заведено ходити на риболовлю. Предки вірили, що сьогодні добре клюють судак, язь, окунь, плотва та щука.

На Никифора потрібно з повагою ставитися до рослин. Заведено доглядати за садом, садити молоді яблуні та абрикоси. Якщо саду немає, можна працювати з кімнатними рослинами.

До того ж сьогодні потрібно скупатися в джерельній воді. Тому що вона, за повір'ям, має цілющу силу та може вилікувати від будь-яких недугів.

Що не можна робити

Не можна ходити до лісу, бо прокидаються ведмеді.

Не можна рубати дерево, щоб не накликати біду.

Поранитися або порізатися - поганий знак.

Не можна полювати на птахів.

Не варто працювати на землі, бо ще зарано її турбувати.

Народні прикмети

Берези рясно "плачуть соком" - до холодного літа.

Сонячний і сухий день до багатого врожаю, а туман - до частих дощів влітку.

Гуси хлюпаються у воді - скоро прийде потепління.

Північний вітер і рання гроза - до холодної весни. Якщо під час грози віє південний вітер, весна теплою буде.

Якщо прокинувся ведмідь, значить прийшла справжня весна.

У кого сьогодні день ангела

26 березня свої іменини відзначають Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Фелікс, Лариса, Микола, Михайло та Григорій.