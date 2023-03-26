Какой праздник 26 марта: что нельзя делать и каких традиций придерживаться
26 марта по православному календарю принято чествовать Никифора Исповедника. В народе этот праздник еще называют Никифоров день. Сегодня следует уважительно относиться к природе и лишний раз ее не беспокоить.
О других традициях и запретах 26 марта - читайте ниже в материале Styler.
История праздника
Никифор Исповедник родился в Константинополе во второй половине VIII века. Никифор получил хорошее светское образование, но больше всего изучал Священное Писание и читал духовные книги.
Во время правления Льва IV святой Никифор получил звание царского советника. Находясь при дворе, он вел добропорядочную жизнь и ревностно отстаивал честь святых икон.
Следующие несколько лет жизни он провел в одиночестве, а позже был избран святым Патриархом. В правление Льва V Армянина, великого сторонника иконоборческой ереси, Патриарх Никифор вовсю пытался убедить императора отречься от взглядов. За это его отправили в ссылку, где Никифор и умер.
Традиции 26 марта
В этот день было принято ходить на рыбалку. Предки верили, что сегодня хорошо клюют судак, язь, окунь, плотва и щука.
На Никифора нужно с уважением относиться к растениям. Принято ухаживать за садом, сажать молодые яблони и абрикосы. Если сада нет, можно работать с комнатными растениями.
К тому же, сегодня нужно искупаться в родниковой воде. Потому что она, по поверью, имеет целебную силу и может вылечить от любых недугов.
Что нельзя делать
- Нельзя ходить в лес, потому что просыпаются медведи.
- Нельзя рубить дерево, чтобы не навлечь беду.
- Пораниться или порезаться - плохой знак.
- Нельзя охотиться на птиц.
- Не стоит работать на земле, потому что еще рано ее беспокоить.
Народные приметы
- Береза обильно "плачут соком" - к холодному лету.
- Солнечный и сухой день к обильному урожаю, а туман - к частым дождям летом.
- Гуси плещутся в воде - скоро придет потепление.
- Северный ветер и ранняя гроза - до холодной весны. Если во время грозы дует южный ветер, весна будет теплой.
- Если проснулся медведь, значит, пришла настоящая весна.
У кого сегодня день ангела
26 марта свои именины отмечают Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Феликс, Лариса, Николай, Михаил и Григорий.
Раньше мы рассказывали, когда украинцы будут праздновать Вербное воскресенье.
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