Яке свято 24 травня: що суворо не можна робити і головні прикмети

24 травня 2024 року віряни вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника.
Про важливі заборони та традиції цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Святий Симеон народився після багатьох молитов його матері, яка обіцяла віддати дитину на служіння Господу. У дитинстві він відрізнявся стриманим характером, навіть не пивши грудного молока в дні, коли його мати споживала м'ясо. Після втрати батьків у юності, Симеон мав відкриття, що спонукало його вступити в монастир та зосередитися на аскетичних практиках.
Через своє віддане служіння, Святий Симеон отримав від Бога дар чудотворення та прозорливості.
Наші предки зверталися до куща шипшини, розповідали йому свої турботи та проблеми, вважаючи, що це полегшує душу.
24 травня святкують іменини такі люди: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана.
Необхідно також пам'ятати, що в цей день не рекомендується споживати алкоголь, особливо для людей із підвищеним тиском, не лякати дитину, а також не садити огірки, оскільки з них не буде гарного врожаю.
Раніше ми писали про те, коли батьківські суботи у 2024 році.
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Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Wikipedia.