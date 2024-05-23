Яке свято 24 травня: що суворо не можна робити і головні прикмети

Традиції та історія цього дня

Святий Симеон народився після багатьох молитов його матері, яка обіцяла віддати дитину на служіння Господу. У дитинстві він відрізнявся стриманим характером, навіть не пивши грудного молока в дні, коли його мати споживала м'ясо. Після втрати батьків у юності, Симеон мав відкриття, що спонукало його вступити в монастир та зосередитися на аскетичних практиках.

Через своє віддане служіння, Святий Симеон отримав від Бога дар чудотворення та прозорливості.

Наші предки зверталися до куща шипшини, розповідали йому свої турботи та проблеми, вважаючи, що це полегшує душу.

Серед народних прикмет на 6 червня:

Якщо трава пахне сильніше, ніж зазвичай, очікуйте дощів.

Вітер на річці, що біжить за течією, означає хорошу погоду.

Зацвіла шипшина - час для риболовлі, зокрема на окуня.

Коли до квітучої дикої троянди долучаються калина та суниця, очікуйте врожаю сироїжок.

24 травня святкують іменини такі люди: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана.

Що не можна робити цього дня

Необхідно також пам'ятати, що в цей день не рекомендується споживати алкоголь, особливо для людей із підвищеним тиском, не лякати дитину, а також не садити огірки, оскільки з них не буде гарного врожаю.