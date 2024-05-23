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Какой праздник 24 мая: что строго нельзя делать и главные приметы

Фото: Какой церковный праздник 24 мая (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

24 мая 2024 года верующие чтят память преподобного Симеона Столпника.

О важных запретах и традициях этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Традиции и история этого дня

Святой Симеон родился после многих молитв его матери, обещавшей отдать ребенка на служение Господу. В детстве он отличался сдержанным характером, даже не пив грудное молоко в дни, когда его мать потребляла мясо. После потери родителей в юности Симеон имел открытие, что побудило его вступить в монастырь и сосредоточиться на аскетических практиках.

Через свое преданное служение Святой Симеон получил от Бога дар чудотворения и прозорливости.

Наши предки обращались к кусту шиповника, рассказывали ему свои заботы и проблемы, полагая, что это облегчает душу.

Среди народных примет на 6 июня:

  • Если трава пахнет сильнее обычного, ожидайте дождей.
  • Ветер на реке, бегущей по течению, означает хорошую погоду.
  • Зацветший шиповник – время для рыбалки, в том числе на окуня.
  • Когда к цветущей дикой розе присоединяются калина и земляника, ожидайте урожая сыроежек.

24 мая празднуют именины такие люди: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян, Ксения, Оксана.

Что нельзя делать в этот день

Необходимо также помнить, что в этот день не рекомендуется употреблять в пищу алкоголь, особенно для людей с повышенным давлением, не пугать ребенка, а также не сажать огурцы, поскольку из них не будет хорошего урожая.

Раньше мы писали о том, когда родительские субботы в 2024 году.

А также рассказывали о том, когда будет Троица в 2024 году.

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Wikipedia.

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