Яке свято 23 травня: що заборонено робити і головні прикмети

23 травня 2024 року віряни в Україні згадують Михайла Сповідника.
Про важливі заборони та традиції цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Ще у юності він вирішив прийняти чернецтво і вступив до монастиря на березі Чорного моря. В монастирі Михайло ревно проходив аскетичні вправи і був наділений Богом дивовижним даром. Один з його відомих дивовижних вчинків стався під час жнив, коли люди страждали від спраги, а тоді за його молитвою з порожньої посудини почала тікати вода.
У минулому селяни вірили, що цей день ідеально підходить для посіву огірків у відкритий ґрунт. Крім того, існувало повір'я, що ті, хто народився в цей день, будуть заможними і багатими.
Хто святкує День ангела 23 травня: Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія.
Раніше ми писали про те, коли батьківські суботи у 2024 році.
А також розповідали про те, коли буде Трійця у 2024 році.
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Wikipedia.