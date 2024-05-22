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Яке свято 23 травня: що заборонено робити і головні прикмети

Фото: Яке церквовне свято відзначаємо 23 травня (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

23 травня 2024 року віряни в Україні згадують Михайла Сповідника.

Про важливі заборони та традиції цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія та традиції дня

Ще у юності він вирішив прийняти чернецтво і вступив до монастиря на березі Чорного моря. В монастирі Михайло ревно проходив аскетичні вправи і був наділений Богом дивовижним даром. Один з його відомих дивовижних вчинків стався під час жнив, коли люди страждали від спраги, а тоді за його молитвою з порожньої посудини почала тікати вода.

У минулому селяни вірили, що цей день ідеально підходить для посіву огірків у відкритий ґрунт. Крім того, існувало повір'я, що ті, хто народився в цей день, будуть заможними і багатими.

Народні прикмети, пов'язані з 23 травня:

  • Густий цвіт глоду свідчив про сувору зиму.
  • Якщо мурахи виходять з мурашника на велику відстань, це означало гарну погоду.
  • Задушлива погода вранці передвіщала погіршення погоди.
  • Якщо трава сильно пахла вранці, це може бути ознакою дощу удень.

Що не можна робити 23 травня

  • Важливі справи та серйозні проблеми краще відкласти на інший день.
  • Не можна сваритися і лихословити.
  • Заборонено вживати спиртні напої.

Хто святкує День ангела 23 травня: Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія.

Раніше ми писали про те, коли батьківські суботи у 2024 році.

А також розповідали про те, коли буде Трійця у 2024 році.

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Wikipedia.

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