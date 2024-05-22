Яке свято 23 травня: що заборонено робити і головні прикмети

Історія та традиції дня

Ще у юності він вирішив прийняти чернецтво і вступив до монастиря на березі Чорного моря. В монастирі Михайло ревно проходив аскетичні вправи і був наділений Богом дивовижним даром. Один з його відомих дивовижних вчинків стався під час жнив, коли люди страждали від спраги, а тоді за його молитвою з порожньої посудини почала тікати вода.

У минулому селяни вірили, що цей день ідеально підходить для посіву огірків у відкритий ґрунт. Крім того, існувало повір'я, що ті, хто народився в цей день, будуть заможними і багатими.

Народні прикмети, пов'язані з 23 травня:

Густий цвіт глоду свідчив про сувору зиму.

Якщо мурахи виходять з мурашника на велику відстань, це означало гарну погоду.

Задушлива погода вранці передвіщала погіршення погоди.

Якщо трава сильно пахла вранці, це може бути ознакою дощу удень.

Що не можна робити 23 травня

Важливі справи та серйозні проблеми краще відкласти на інший день.

Не можна сваритися і лихословити.

Заборонено вживати спиртні напої.

Хто святкує День ангела 23 травня: Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія.