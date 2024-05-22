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Какой праздник 23 мая: что запрещено делать и главные приметы

Фото: Какой церковный праздник отмечаем 23 мая (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

23 мая 2024 верующие в Украине вспоминают Михаила Исповедника.

О важных запретах и традициях этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции дня

Еще в юности он решил принять монашество и поступил в монастырь на берегу Черного моря. В монастыре Михаил ревностно проходил аскетические упражнения и был наделен Богом удивительным даром. Один из его известных удивительных поступков произошел во время жатвы, когда люди страдали от жажды, а затем за его молитвой из пустого сосуда начала убегать вода.

В прежние времена крестьяне верили, что этот день идеально подходит для посева огурцов в открытую почву. Кроме того, существовало поверье, что родившиеся в этот день будут состоятельными и богатыми.

Народные приметы, связанные с 23 мая:

  • Густой цвет боярышника свидетельствовал о суровой зиме.
  • Если муравьи выходят из муравейника на большое расстояние, это означало хорошую погоду.
  • Удушающая погода утром предвещала ухудшение погоды.
  • Если трава сильно пахла утром, это может являться признаком дождя днем.

Что нельзя делать 23 мая

  • Важные дела и серьезные проблемы лучше отложить на другой день.
  • Нельзя ссориться и злословить.
  • Запрещено употреблять спиртные напитки.

Кто празднует День ангела 23 мая: Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков, Валерия.

Раньше мы писали о том, когда родительские субботы в 2024 году.

А также рассказывали о том, когда будет Троица в 2024 году.

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Wikipedia.

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