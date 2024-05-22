Какой праздник 23 мая: что запрещено делать и главные приметы

23 мая 2024 верующие в Украине вспоминают Михаила Исповедника.
О важных запретах и традициях этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Еще в юности он решил принять монашество и поступил в монастырь на берегу Черного моря. В монастыре Михаил ревностно проходил аскетические упражнения и был наделен Богом удивительным даром. Один из его известных удивительных поступков произошел во время жатвы, когда люди страдали от жажды, а затем за его молитвой из пустого сосуда начала убегать вода.
В прежние времена крестьяне верили, что этот день идеально подходит для посева огурцов в открытую почву. Кроме того, существовало поверье, что родившиеся в этот день будут состоятельными и богатыми.
Кто празднует День ангела 23 мая: Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков, Валерия.
Раньше мы писали о том, когда родительские субботы в 2024 году.
А также рассказывали о том, когда будет Троица в 2024 году.
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Wikipedia.