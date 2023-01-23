Яке свято 23 січня, і що треба зробити для привернення щастя і достатку

Важливі традиції, як привернути успіх

Існує вірування, якщо людина народилася 23 січня, значить, в неї буде міцне здоров’я та велика сила волі.

Наші пращури в цей день зверталися до Стогова - духу, який мешкає в стогах сіна. Вірили, якщо ставитися до нього з шаною та турботою, він буде захищати припаси від гризунів.

У цей день часто наступало потепління, танула частина льоду на річці. Господарі вже поступово починали планувати проведення весняних робіт, підготовляти інвентар. Селяни 23 січня перебирали зерно для посадки, перевіряли засіки.

За народними повір'ями, на Григорія обов'язково потрібно з'їсти м'ясні страви і хліб домашньої випічки для міцного здоров'я, довголіття, успіху і достатку.

Якщо в день Григорія обійти стіг сіна три рази проти сонця, то цього року можна буде розбагатіти.

Прикмети на 23 січня

Якщо на стогах і деревах видно іній, значить, літо буде прохолодним і непогожим.

Вітер з півдня, значить, в червні будуть часто грози і дощі.

Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.

У народі говорили: "Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба".

Якщо весь день 23 січня сонячно і сухо – літо теж буде посушливим і спекотним. Йде "сухий" сніг - так само до сухого і жаркого літа.

Якщо небо безхмарне і ясне – бути ранній весні.

Що не можна робити в цей день

Виносити золу і сміття, щоб не викинути своє щастя.

Лихословити та погано думати про інших.

Не слід робити важку роботу по дому, аби не накликати злидні на родину.

Краще сьогодні не стригтися, аби не "вкрасти" у себе щастя.

Не слід у цей день ворожити та загадувати на майбутнє.

Не можна сьогодні пити багато спиртного.

Іменини 23 січня відзначають:

Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція. Обов'язково привітайте винуватців зі святом!