Яке свято 23 січня, і що треба зробити для привернення щастя і достатку

23 січня 2023 року українці вшановують пам'ять святого Григорія. У народі цей ден колись називали Григорій Літовказівник, адже по ньому судили про погоду влітку.
Дізнайтеся з матеріалу Styler нижче, що можна і не можна робити в цей час, і кого привітати з днем ангела.
Існує вірування, якщо людина народилася 23 січня, значить, в неї буде міцне здоров’я та велика сила волі.
Наші пращури в цей день зверталися до Стогова - духу, який мешкає в стогах сіна. Вірили, якщо ставитися до нього з шаною та турботою, він буде захищати припаси від гризунів.
У цей день часто наступало потепління, танула частина льоду на річці. Господарі вже поступово починали планувати проведення весняних робіт, підготовляти інвентар. Селяни 23 січня перебирали зерно для посадки, перевіряли засіки.
За народними повір'ями, на Григорія обов'язково потрібно з'їсти м'ясні страви і хліб домашньої випічки для міцного здоров'я, довголіття, успіху і достатку.
Якщо в день Григорія обійти стіг сіна три рази проти сонця, то цього року можна буде розбагатіти.
Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція. Обов'язково привітайте винуватців зі святом!
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