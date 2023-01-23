Какой праздник 23 января, и что нужно сделать для привлечения счастья и достатка

23 января 2023 украинцы чтят память святого Григория. В народе этот день когда-то называли Григорий Летоуказатель, ведь по нему судили о погоде летом.
Узнайте из материала Styler ниже, что можно и нельзя делать в это время, и кого поздравить с днем ангела.
Существует верование, если человек родился 23 января, значит, у него будет крепкое здоровье и большая сила воли.
Наши предки в этот день обращались к Стогову - духу, который живет в стогах сена. Верили, если относиться к нему с уважением и заботой, он будет защищать припасы от грызунов.
В этот день часто наступало потепление, таяла часть льда на реке. Хозяева уже постепенно начинали планировать проведение весенних работ, готовить инвентарь. Крестьяне 23 января перебирали зерно для посадки, проверяли закрома.
По народным поверьям, на Григория обязательно нужно съесть мясные блюда и хлеб домашней выпечки для крепкого здоровья, долголетия, успеха и достатка.
Если в день Григория обойти стог сена три раза против солнца, то в этом году можно будет разбогатеть.
Григорий, Марко, Павел, Макар, Феофан, Анатолий, Фелиция. Обязательно поздравьте виновников с праздником!
Ранее мы писали о главных церковных праздниках в феврале 2023 года.
Кроме того, читайте, какие светские праздники нас ждут в феврале.