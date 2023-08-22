Яке свято 22 серпня: що сьогодні суворо не можна робити, кого привітати з Днем ангела

22 серпня церква відзначає день пам'яті святого апостола Матвія. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то зима буде холодною.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела – читайте на Styler.
Наші предки уважно спостерігали за погодою, щоб визначити, якою буде осінь.
Раніше вірили, що цього дня корови не можна виганяти на пасовищі. Через те, що на Змієсоса плазуни могли поводитися дивно - присмоктуватися до вимені та пити молоко тварин.
На Матвія прийняти пекти оладки зі свіжої кислого молока.
Також 22 серпня сушили городню зелень на зиму, оскільки вона набувала особливої сили. Пізніше кріп, петрушку та інші спеції використовували на лікування хвороб.
Гучно веселитися, влаштовувати гуляння та розпусту. Пити молоко у "сиром" вигляді - його топили, заквашували або робили ряжанку. Брати в борг, а якщо це неминуче, сума має бути "круглою". Інакше на вас чекають фінансові втрати в майбутньому. Не можна гадати на долю - це до втрат та нещасть.
Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Маргарита, Марія, Матвій, Петро та Яків.
Нагадаємо, що Верховна рада вже офіційно затвердила нові дати двох церковних свят: Різдва та Покрови.
Раніше ми писали також про всі церковні дати серпня 2023 року.