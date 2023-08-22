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Какой праздник 22 августа: что сегодня строго нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела

Какой церковный праздник 22 августа (Getty Images)
Автор: Styler

22 августа церковь отмечает день памяти святого апостола Матфея. Ранее в народе этот день называли по-разному: Матфей, Матвей ненастный, Змеесос.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте на Styler.

Важные традиции этого дня

Наши предки внимательно наблюдали за погодой, чтобы определить, какой будет осень.

Раньше верили, что в этот день коров нельзя выгонять на пастбище. Так как на Змеесоса пресмыкающиеся могли вести себя странно - присасываться к вымени и пить молоко животных.

На Матфея принять печь оладьи из свежей простокваши.

Также 22 августа сушили огородную зелень на зиму, так как она обретала особую силу. Позже укроп, петрушку и прочие специи использовали для лечения болезней.

Что нельзя делать 22 августа

Громко веселиться, устраивать гуляния и разврат. Пить молоко в "сыром" виде - его топили, заквашивали или делали ряженку. Брать в долг, а если это неизбежно, сумма должна быть "круглой". Иначе вас ждут финансовые потери в будущем. Нельзя гадать на судьбу - это к потерям и несчастьям.

Главные приметы на Матфея

  • Любую работу в этот день нужно выполнять очень тщательно и ответственно, а легкомысленность может быть чревата проблемами.
  • В эту ночь снятся вещие сны, которые подскажут вам, в каком направлении дальше двигаться.
  • Много росы утром - день будет жарким.
  • Спокойная и тихая погода - к теплой осени и поздней зиме.
  • Южный ветер "крутит" - зимой будет много снега.
  • С 22-го августа теплых дождей не стоит ждать до следующей весны.
  • Ясная ночь без росы утром - к дождю на следующий день.
  • Дождь в этот день предвещает ненастье до конца лета.

День ангела в этот день отмечают:

Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Маргарита, Мария, Матвей, Петр и Яков.

 

Напомним, что Верховная рада уже официально утвердила новые даты двух церковных праздников: Рождества и Покрова.

Ранее мы писали также обо всех церковных датах августа 2023 года.

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