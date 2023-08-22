Какой праздник 22 августа: что сегодня строго нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела

22 августа церковь отмечает день памяти святого апостола Матфея. Ранее в народе этот день называли по-разному: Матфей, Матвей ненастный, Змеесос.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте на Styler.
Наши предки внимательно наблюдали за погодой, чтобы определить, какой будет осень.
Раньше верили, что в этот день коров нельзя выгонять на пастбище. Так как на Змеесоса пресмыкающиеся могли вести себя странно - присасываться к вымени и пить молоко животных.
На Матфея принять печь оладьи из свежей простокваши.
Также 22 августа сушили огородную зелень на зиму, так как она обретала особую силу. Позже укроп, петрушку и прочие специи использовали для лечения болезней.
Громко веселиться, устраивать гуляния и разврат. Пить молоко в "сыром" виде - его топили, заквашивали или делали ряженку. Брать в долг, а если это неизбежно, сумма должна быть "круглой". Иначе вас ждут финансовые потери в будущем. Нельзя гадать на судьбу - это к потерям и несчастьям.
Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Маргарита, Мария, Матвей, Петр и Яков.
Напомним, что Верховная рада уже официально утвердила новые даты двух церковных праздников: Рождества и Покрова.
Ранее мы писали также обо всех церковных датах августа 2023 года.