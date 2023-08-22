Яке свято 22 серпня: що сьогодні суворо не можна робити, кого привітати з Днем ангела

22 серпня церква відзначає день пам'яті святого апостола Матвія. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то зима буде холодною.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела – читайте на Styler.

Важливі традиції цього дня

Наші предки уважно спостерігали за погодою, щоб визначити, якою буде осінь.

Раніше вірили, що цього дня корови не можна виганяти на пасовищі. Через те, що на Змієсоса плазуни могли поводитися дивно - присмоктуватися до вимені та пити молоко тварин.

На Матвія прийняти пекти оладки зі свіжої кислого молока.

Також 22 серпня сушили городню зелень на зиму, оскільки вона набувала особливої сили. Пізніше кріп, петрушку та інші спеції використовували на лікування хвороб.

Що не можна робити 22 серпня

Гучно веселитися, влаштовувати гуляння та розпусту. Пити молоко у "сиром" вигляді - його топили, заквашували або робили ряжанку. Брати в борг, а якщо це неминуче, сума має бути "круглою". Інакше на вас чекають фінансові втрати в майбутньому. Не можна гадати на долю - це до втрат та нещасть.

Головні прикмети на Матвія

Будь-яку роботу в цей день потрібно виконувати дуже ретельно і відповідально, а легковажність може загрожувати проблемами.

Цієї ночі сняться пророчі сни, які підкажуть вам, у якому напрямку далі рухатися.

Багато роси вранці – день буде спекотним.

Спокійна та тиха погода - до теплої осені та пізньої зими.

Південний вітер "крутить" - узимку буде багато снігу.

З 22 серпня теплих дощів не варто чекати до наступної весни.

Ясна ніч без роси вранці - на дощ наступного дня.

У минулі часи дощ у цей день очікується дощ.

День ангела в цей день відзначають:

Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Маргарита, Марія, Матвій, Петро та Яків.