Какой праздник 22 августа: что сегодня строго нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела
22 августа церковь отмечает день памяти святого апостола Матфея. Ранее в народе этот день называли по-разному: Матфей, Матвей ненастный, Змеесос.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте на Styler.
Важные традиции этого дня
Наши предки внимательно наблюдали за погодой, чтобы определить, какой будет осень.
Раньше верили, что в этот день коров нельзя выгонять на пастбище. Так как на Змеесоса пресмыкающиеся могли вести себя странно - присасываться к вымени и пить молоко животных.
На Матфея принять печь оладьи из свежей простокваши.
Также 22 августа сушили огородную зелень на зиму, так как она обретала особую силу. Позже укроп, петрушку и прочие специи использовали для лечения болезней.
Что нельзя делать 22 августа
Громко веселиться, устраивать гуляния и разврат. Пить молоко в "сыром" виде - его топили, заквашивали или делали ряженку. Брать в долг, а если это неизбежно, сумма должна быть "круглой". Иначе вас ждут финансовые потери в будущем. Нельзя гадать на судьбу - это к потерям и несчастьям.
Главные приметы на Матфея
- Любую работу в этот день нужно выполнять очень тщательно и ответственно, а легкомысленность может быть чревата проблемами.
- В эту ночь снятся вещие сны, которые подскажут вам, в каком направлении дальше двигаться.
- Много росы утром - день будет жарким.
- Спокойная и тихая погода - к теплой осени и поздней зиме.
- Южный ветер "крутит" - зимой будет много снега.
- С 22-го августа теплых дождей не стоит ждать до следующей весны.
- Ясная ночь без росы утром - к дождю на следующий день.
- Дождь в этот день предвещает ненастье до конца лета.
День ангела в этот день отмечают:
Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Маргарита, Мария, Матвей, Петр и Яков.
Напомним, что Верховная рада уже официально утвердила новые даты двух церковных праздников: Рождества и Покрова.
Ранее мы писали также обо всех церковных датах августа 2023 года.