Яке свято 18 серпня: що категорично не можна робити сьогодні, кого привітати із Днем ангела

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела - читайте на Styler.

Традиції цього дня

У старості Євстигній вирішив повністю присвятити себе Богу, весь час проводив час у молитвах, а також чинив добрі справи і відвідував храми.

Наші пращури робили спеціальний обряд, щоб посіви скоріше росли. За традицією, треба було з'їсти цього дня хліб із цибулею, запиваючи квасом. А ще великою удачею вважається цього дня знайти на полі стебло з 12-ма колосками. Зерна з нього зберігають до наступної весни й першими засівають.

18 серпня було поширено традицію, за якою заборонялося їсти хліб без солі чи цибулі. Наші пращури вірили, що цей звичай допоможе жити в достатку і зберегти продовольчі запаси до наступної весни.

Головні прикмети цього дня

Яка погода 18 серпня - таким і грудень буде.

Якщо цибуля прозрівала 18 серпня - вважалося, що селянин урожай втратив.

Не можна в полі співати - лише дорогою.

П'явки на поверхню води виринають - дощ буде.

Земляні черв'яки виповзли 18 серпня з-під землі – чекайте на дощ.

Увечері луна чується далеко - буде теплий день.

Якщо ж луна 18 серпня глуха, то наступного дня буде похмурим.

Що не можна робити у цей день

Цього дня не можна довго спати, адже ви не встигнете закінчити усі роботи.

Не варто брати гроші в борг.

Хто має іменини цього дня

День ангела святкує Нонна.