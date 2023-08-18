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Яке свято 18 серпня: що категорично не можна робити сьогодні, кого привітати із Днем ангела

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П'ятниця 18 серпня 2023 06:01
Яке свято 18 серпня: що категорично не можна робити сьогодні, кого привітати із Днем ангела Яке церковне свято 18 серпня (pixabay.com)
Автор: Styler

18 серпня православна церква відзначає день пам'яті святого мученика Євстігнія. У народі ця дата вважається днем Євстигнея-житника.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела - читайте на Styler.

Традиції цього дня

У старості Євстигній вирішив повністю присвятити себе Богу, весь час проводив час у молитвах, а також чинив добрі справи і відвідував храми.

Наші пращури робили спеціальний обряд, щоб посіви скоріше росли. За традицією, треба було з'їсти цього дня хліб із цибулею, запиваючи квасом. А ще великою удачею вважається цього дня знайти на полі стебло з 12-ма колосками. Зерна з нього зберігають до наступної весни й першими засівають.

18 серпня було поширено традицію, за якою заборонялося їсти хліб без солі чи цибулі. Наші пращури вірили, що цей звичай допоможе жити в достатку і зберегти продовольчі запаси до наступної весни.

Головні прикмети цього дня

  • Яка погода 18 серпня - таким і грудень буде.
  • Якщо цибуля прозрівала 18 серпня - вважалося, що селянин урожай втратив.
  • Не можна в полі співати - лише дорогою.
  • П'явки на поверхню води виринають - дощ буде.
  • Земляні черв'яки виповзли 18 серпня з-під землі – чекайте на дощ.
  • Увечері луна чується далеко - буде теплий день.
  • Якщо ж луна 18 серпня глуха, то наступного дня буде похмурим.

Що не можна робити у цей день

  • Цього дня не можна довго спати, адже ви не встигнете закінчити усі роботи.
  • Не варто брати гроші в борг.

Хто має іменини цього дня

День ангела святкує Нонна.

Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року.

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