Какой праздник 18 августа: что категорически нельзя делать сегодня, кого поздравить с Днем ангела
18 августа православная церковь отмечает день памяти святого мученика Евстигния. В народе эта дата считается днем Евстигнея-житника.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте на Styler.
Традиции этого дня
В старости Евстигний решил полностью посвятить себя Богу, все время проводил время в молитвах, а также совершал добрые дела и посещал храмы.
Наши предки совершали специальный обряд, чтобы посевы скорее созревали. По традиции, нужно было съесть в этот день хлеб с луком, запивая квасом. А еще большой удачей считается в этот день найти на поле стебель с 12-ю колосьями. Зерна с него хранят до следующей весны и первыми засевают.
18 августа была распространена традиция, согласно которой запрещалось есть хлеб без соли или лука. Наши предки верили, что этот обычай поможет жить в достатке и сохранить продовольственные запасы до следующей весны.
Главные приметы этого дня
- Какая погода 18 августа - таким и декабрь будет.
- Если лук прозревал 18 августа - считалось, что крестьянин урожай потерял.
- Нельзя в поле петь - только по дороге.
- Пиявки на поверхность воды всплывают – дождь будет.
- Земляные черви выползли 18 августа из-под земли – ждите дождя.
- Вечером эхо слышится далеко – будет теплый день.
- Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет пасмурным.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день нельзя долго спать, ведь вы не успеете закончить все работы.
- Не стоит брать деньги взаймы.
У кого именины в этот день
День ангела празднует Нонна.
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