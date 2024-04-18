Яке свято 18 квіня: чому цей день особливий, у кого День ангела

Історія свята

Святий Косма жив у IX столітті і відзначався великим прихильницітвом у захисті християнства. З дитинства мріяв стати ченцем, потім пішов у монастир, де здійснив постриг. Пізніше став єпископом Халкидонським. Разом зі своїм співробітником Авксентієм він проповідував християнство, і хоча були спроби змусити його відмовитися від віри, він залишався стійким.

Навіть після того, як його кинули до в'язниці за відмову прибрати ікони з храму за наказом імператора Лева Вірменина, він не зламався.

Наши предки молилися святому Космі за достатній врожай. Селяни виходили на городи або на поля, щоб переглянути, як росте розсада, і переконатися, чи потребує вона додаткового живлення або поливу.

Що не можна робити в цей день

Жінкам забороняється стригти волосся і робити зачіски.

Не можна грати весілля - шлюб буде нещасливим.

Не відмовляйте у допомозі тим, хто її у вас попросить.

Головні прикмети дня

домашня худоба п'є багато води, отже, урожай зерна буде великим;

тепла погода, то буде прохолодний травень, і навпаки;

вже з'явилося листя на черемшині - вже можете садити картоплю.

У кого сьогодні День ангела: Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара.