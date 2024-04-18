Какой праздник 18 апреля: почему этот день особенный, у кого День ангела

История праздника

Святой Косма жил в IX веке и отличался большим поклонничеством в защите христианства. С детства мечтал стать монахом, затем ушел в монастырь, где совершил постриг. Позже стал епископом Халкидонским. Вместе со своим сотрудником Аксентием он проповедовал христианство, и хотя были попытки заставить его отказаться от веры, он оставался стойким.

Даже после того, как его бросили в тюрьму за отказ убрать иконы из храма по приказу императора Льва Армянина, он не сломался.

Наши предки молились святому Косме о достаточном урожае. Селяне выходили на огороды или поля, чтобы просмотреть, как растет рассада, и убедиться, нуждается ли она в дополнительном питании или поливе.

Что нельзя делать в этот день

Женщинам запрещается стричь волосы и делать прически.

Нельзя играть свадьбу - брак будет несчастливым.

Не отказывайте в помощи тем, кто ее у вас попросит.

Главные приметы дня

домашний скот пьет много воды, следовательно, урожай зерна будет большим;

теплая погода, это будет прохладный май, и наоборот;

уже появились листья на черемухе - уже можете сажать картофель.

У кого сегодня День ангела: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.