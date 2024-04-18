RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой праздник 18 апреля: почему этот день особенный, у кого День ангела

Какой 18 апреля праздник (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

18 апреля в церковном календаре отмечается день памяти святителя Космы.

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.

История праздника

Святой Косма жил в IX веке и отличался большим поклонничеством в защите христианства. С детства мечтал стать монахом, затем ушел в монастырь, где совершил постриг. Позже стал епископом Халкидонским. Вместе со своим сотрудником Аксентием он проповедовал христианство, и хотя были попытки заставить его отказаться от веры, он оставался стойким.

Даже после того, как его бросили в тюрьму за отказ убрать иконы из храма по приказу императора Льва Армянина, он не сломался.

Наши предки молились святому Косме о достаточном урожае. Селяне выходили на огороды или поля, чтобы просмотреть, как растет рассада, и убедиться, нуждается ли она в дополнительном питании или поливе.

Что нельзя делать в этот день

  • Женщинам запрещается стричь волосы и делать прически.
  • Нельзя играть свадьбу - брак будет несчастливым.
  • Не отказывайте в помощи тем, кто ее у вас попросит.

Главные приметы дня

  • домашний скот пьет много воды, следовательно, урожай зерна будет большим;
  • теплая погода, это будет прохладный май, и наоборот;
  • уже появились листья на черемухе - уже можете сажать картофель.

У кого сегодня День ангела: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в УкраинеПраздник в Украине