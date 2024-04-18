Какой праздник 18 апреля: почему этот день особенный, у кого День ангела

18 апреля в церковном календаре отмечается день памяти святителя Космы.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
Святой Косма жил в IX веке и отличался большим поклонничеством в защите христианства. С детства мечтал стать монахом, затем ушел в монастырь, где совершил постриг. Позже стал епископом Халкидонским. Вместе со своим сотрудником Аксентием он проповедовал христианство, и хотя были попытки заставить его отказаться от веры, он оставался стойким.
Даже после того, как его бросили в тюрьму за отказ убрать иконы из храма по приказу императора Льва Армянина, он не сломался.
Наши предки молились святому Косме о достаточном урожае. Селяне выходили на огороды или поля, чтобы просмотреть, как растет рассада, и убедиться, нуждается ли она в дополнительном питании или поливе.
У кого сегодня День ангела: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.
Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.
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