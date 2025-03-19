Какое удобрение лучше всего подходит для клубники? Вот что советуют агрономы
Клубника - это не только любимая ягода многих, но и культура, которая требует тщательного ухода. Без правильного внесения удобрений получить вкусные и крупные ягоды будет сложно.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие удобрения необходимы клубнике на разных этапах ее роста и развития.
Весенняя подкормка клубники
Ранней весной клубника пробуждается после зимы, поэтому нуждается в питании для активного роста листьев и корней. Лучше всего для этого подходят азотные удобрения, которые способствуют быстрому нарастанию зеленой массы. К таким удобрениям относят:
- Аммиачную селитру или мочевину - классические азотные комплексы для весенней подкормки.
- Настой коровьего навоза (1:10) или птичьего помета (1:20) - натуральные органические варианты, обеспечивающие клубнику всеми необходимыми элементами.
- Комплексные минеральные удобрения с азотом, магнием и микроэлементами.
После подкормки обязательно полейте грядку, чтобы удобрения лучше усвоились и не повредили корни.
Чем подкормить клубнику во время цветения
В период цветения клубника нуждается в калии и фосфоре, которые способствуют образованию бутонов и завязей. В это время можно использовать такие подкормки:
- Зольный настой (100 г золы на 10 л воды) - источник калия, который улучшает формирование ягод.
- Суперфосфат - стимулирует обильное цветение и повышает качество завязи.
- Борная кислота (1 г на 1 л воды) - предотвращает опадание бутонов и стимулирует цветение.
Регулярная подкормка в этот период позволит получить больше ягод, которые будут крупными и сочными.
Правильные удобрения могут значительно улучшить урожай и вкус клубники (фото: Freepik.com)
Как сделать ягоды более сладкими
Не менее важна подкормка, которая повышает сахаристость плодов и делает их более ароматными. Для этого используют такие удобрения:
- Древесную золу - она улучшает вкус и делает ягоды более насыщенными.
- Йодный раствор (5 капель на 10 л воды) - способствует повышению сахаристости.
- Удобрения с магнием - усиливают фотосинтез, что влияет на вкусовые качества ягод.
Добавление этих компонентов к основному уходу сделает ваш урожай не только обильным, но и очень вкусным.
Осенняя подкормка клубники
Клубника - многолетняя культура, поэтому осенью ее нужно подготовить к зимовке. В этот период важно удобрять землю органическими и минеральными средствами, которые обеспечат прочность корневой системы. Наилучшие варианты осенней подкормки:
- Перегной или компост - органическое удобрение пролонгированного действия.
- Калийные удобрения - помогают растению лучше перенести мороз.
- Фосфорные комплексы - укрепляют корни перед зимой.
Эти подкормки следует вносить в сентябре, пока листья еще зеленые, а также в октябре перед окончательным похолоданием.
Правильное внесение удобрений
Чтобы клубника хорошо развивалась, необходимо придерживаться правильного внесения удобрений. Основные правила:
- Перед посадкой добавить в лунку золу или перегной.
- Весной подкармливать азотом, но не превышать норму.
- Летом сосредоточиться на калии и фосфоре.
- Осенью делать акцент на органических и минеральных удобрениях для зимовки.
Неправильное удобрение может навредить растению, поэтому всегда придерживайтесь инструкций к каждому виду удобрений.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Agro-market.net, Zemliak.com и Semena.in.ua.