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Какое удобрение лучше всего подходит для клубники? Вот что советуют агрономы

Среда 19 марта 2025 09:41
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Какое удобрение лучше всего подходит для клубники? Вот что советуют агрономы Чем подкормить клубнику - удобрения (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Клубника - это не только любимая ягода многих, но и культура, которая требует тщательного ухода. Без правильного внесения удобрений получить вкусные и крупные ягоды будет сложно.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие удобрения необходимы клубнике на разных этапах ее роста и развития.

Весенняя подкормка клубники

Ранней весной клубника пробуждается после зимы, поэтому нуждается в питании для активного роста листьев и корней. Лучше всего для этого подходят азотные удобрения, которые способствуют быстрому нарастанию зеленой массы. К таким удобрениям относят:

  • Аммиачную селитру или мочевину - классические азотные комплексы для весенней подкормки.
  • Настой коровьего навоза (1:10) или птичьего помета (1:20) - натуральные органические варианты, обеспечивающие клубнику всеми необходимыми элементами.
  • Комплексные минеральные удобрения с азотом, магнием и микроэлементами.

После подкормки обязательно полейте грядку, чтобы удобрения лучше усвоились и не повредили корни.

Чем подкормить клубнику во время цветения

В период цветения клубника нуждается в калии и фосфоре, которые способствуют образованию бутонов и завязей. В это время можно использовать такие подкормки:

  • Зольный настой (100 г золы на 10 л воды) - источник калия, который улучшает формирование ягод.
  • Суперфосфат - стимулирует обильное цветение и повышает качество завязи.
  • Борная кислота (1 г на 1 л воды) - предотвращает опадание бутонов и стимулирует цветение.

Регулярная подкормка в этот период позволит получить больше ягод, которые будут крупными и сочными.
Какое удобрение лучше всего подходит для клубники? Вот что советуют агрономыПравильные удобрения могут значительно улучшить урожай и вкус клубники (фото: Freepik.com)

Как сделать ягоды более сладкими

Не менее важна подкормка, которая повышает сахаристость плодов и делает их более ароматными. Для этого используют такие удобрения:

  • Древесную золу - она улучшает вкус и делает ягоды более насыщенными.
  • Йодный раствор (5 капель на 10 л воды) - способствует повышению сахаристости.
  • Удобрения с магнием - усиливают фотосинтез, что влияет на вкусовые качества ягод.

Добавление этих компонентов к основному уходу сделает ваш урожай не только обильным, но и очень вкусным.

Осенняя подкормка клубники

Клубника - многолетняя культура, поэтому осенью ее нужно подготовить к зимовке. В этот период важно удобрять землю органическими и минеральными средствами, которые обеспечат прочность корневой системы. Наилучшие варианты осенней подкормки:

  • Перегной или компост - органическое удобрение пролонгированного действия.
  • Калийные удобрения - помогают растению лучше перенести мороз.
  • Фосфорные комплексы - укрепляют корни перед зимой.

Эти подкормки следует вносить в сентябре, пока листья еще зеленые, а также в октябре перед окончательным похолоданием.

Правильное внесение удобрений

Чтобы клубника хорошо развивалась, необходимо придерживаться правильного внесения удобрений. Основные правила:

  • Перед посадкой добавить в лунку золу или перегной.
  • Весной подкармливать азотом, но не превышать норму.
  • Летом сосредоточиться на калии и фосфоре.
  • Осенью делать акцент на органических и минеральных удобрениях для зимовки.

Неправильное удобрение может навредить растению, поэтому всегда придерживайтесь инструкций к каждому виду удобрений.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Agro-market.net, Zemliak.com и Semena.in.ua.

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