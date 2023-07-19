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Яке дерево треба посадити біля будинку для залучення грошей та щастя

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Середа 19 липня 2023 20:03
Яке дерево треба посадити біля будинку для залучення грошей та щастя Яке дерево найкраще посадити біля будинку (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Важко уявити приватний будинок без дерев на ділянці. Посадка дерев не лише прикрашає двір, а й приваблює енергію грошей та щастя.

Які дерева найкраще обрати - читайте нижче.

Береза

Це символ чистоти, мудрості та родючості. Існує прикмета, що береза ​​допомагає позбутися негативу, залучити кохання та удачу. Також вона добре впливає на перебіг справ людини, на її відносини з соціумом.

Липа

Таке дерево є символом миру, гармонії та здоров’я. Липа захищає від злих духів та хвороб. Її квіти можна використовувати для приготування чаю, ароматерапії та косметики.

Клен

Дерево є символом багатства, успіху та довголіття. Згідно з прикметою, клен приваблює гроші, кар’єрне зростання та гарний настрій. Листя можна використовувати для оздоблення інтер’єру.

Яблуня

Яблуня вважається символом харчування, кохання та щедрості. Вона дарує смачні плоди та сімейне щастя. Смачні яблука можна використовувати для приготування різноманітних десертів.

Модрина

Заспокоїти людину це дерево здатне за короткий проміжок часу. Модрину слід посадити біля будинку, в такому випадку всі проблеми будуть вирішуватись з легкістю.

Додамо, якщо ви хочете посадити дерево біля будинку, вибирайте той вид, який відповідає вашим бажанням та потребам. Посадіть дерево з любов’ю та турботою, і воно радуватиме вас своїми дарами.

Раніше ми повідомляли, чим можна підживити яблуню, щоб отримати великий урожай.

Також ми писали, чому у вишні обпадають незрілі плоди.

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