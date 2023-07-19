Какое дерево нужно посадить возле дома для привлечения денег и счастья
Трудно представить частный дом без деревьев на участке. Посадка деревьев не только украшает двор, но привлекает энергию денег и счастья.
Какие деревья лучше выбрать - читайте ниже.
Береза
Это символ чистоты, мудрости и плодородия. Существует примета, что береза помогает избавиться от негатива, привлечь любовь и удачу. Также она хорошо влияет на ход дел человека, на его отношения с социумом.
Липа
Такое дерево является символом мира, гармонии и здоровья. Липа защищает от злых духов и болезней. Ее цветы можно использовать для приготовления чая, ароматерапии и косметики.
Клен
Дерево является символом богатства, успеха и долголетия. Согласно примете, клен привлекает деньги, карьерный рост и хорошее настроение. Листья можно использовать для украшения интерьера.
Яблоня
Яблоня считается символом питания, любви и щедрости. Она дарит вкусные плоды и семейное счастье. Вкусные яблоки можно использовать для приготовления разнообразных десертов.
Лиственница
Успокоить человека это дерево способно за короткий промежуток времени. Лиственницу следует посадить возле дома, в таком случае все проблемы будут решаться с легкостью.
Добавим, если вы хотите посадить дерево возле дома, выбирайте тот вид, который отвечает вашим желаниям и потребностям. Посадите дерево с любовью и заботой, и оно будет радовать вас своими дарами.
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