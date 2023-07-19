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Какое дерево нужно посадить возле дома для привлечения денег и счастья

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Среда 19 июля 2023 20:03
Какое дерево нужно посадить возле дома для привлечения денег и счастья Какое дерево лучше посадить возле дома (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Трудно представить частный дом без деревьев на участке. Посадка деревьев не только украшает двор, но привлекает энергию денег и счастья.

Какие деревья лучше выбрать - читайте ниже.

Береза

Это символ чистоты, мудрости и плодородия. Существует примета, что береза ​​помогает избавиться от негатива, привлечь любовь и удачу. Также она хорошо влияет на ход дел человека, на его отношения с социумом.

Липа

Такое дерево является символом мира, гармонии и здоровья. Липа защищает от злых духов и болезней. Ее цветы можно использовать для приготовления чая, ароматерапии и косметики.

Клен

Дерево является символом богатства, успеха и долголетия. Согласно примете, клен привлекает деньги, карьерный рост и хорошее настроение. Листья можно использовать для украшения интерьера.

Яблоня

Яблоня считается символом питания, любви и щедрости. Она дарит вкусные плоды и семейное счастье. Вкусные яблоки можно использовать для приготовления разнообразных десертов.

Лиственница

Успокоить человека это дерево способно за короткий промежуток времени. Лиственницу следует посадить возле дома, в таком случае все проблемы будут решаться с легкостью.

Добавим, если вы хотите посадить дерево возле дома, выбирайте тот вид, который отвечает вашим желаниям и потребностям. Посадите дерево с любовью и заботой, и оно будет радовать вас своими дарами.

Раньше мы сообщали, чем можно подкормить яблоню, чтобы получить большой урожай.

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