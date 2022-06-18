Почему у вишни опадают незрелые плоды: основные причины

Вишня - это одно из самых любимых растений в садах дачников. Летом она дарит сладкие и полезные ягоды. Однако, из-за ошибок урожай можно потери.

Почему опадают завязи вишни и что делать - читайте ниже .

Часто незрелые ягоды осыпаются после того, как закончится процесс цветения.

Причиной может стать превышение допустимого уровня кислотности почвы. Если показатель превышает 4%, нужно быть готовым к тому, что зеленые ягоды будут осыпаться. Предотвратить такую ситуацию позволит известкование грунта, которое производят до посадки саженца. На 1 кв. м. нужно 10 л известкового раствора: 3 кг извести на 10 л воды.

К тому же завязи опадают из-за недостатка влаги. Норма полива при сухой погоде составляет не менее 10 литров на одно взрослое дерево.

Также завязи могут опадать, если неправильно использовать подкормки. Надо учитывать, что из нормального плодоношения растению нужны минеральные соединения с учетом калия, фосфора, магния. Их недостаток также тормозит развитие культуры.

Кроме того, из-за отсутствия опылителей завязи также опадают. Чаще всего это происходит, если идут длительные дожди и низкие температуры воздуха. В таком случае опылителей надо привлекать искусственными способами. В частности, дерево можно опрыскать сладкой водой.

Почему у вишни осыпаются незрелые плоды (freepik)

Стоит помнить о вредителях, которые также лишают дерево плодов. Нужно внимательно осмотреть крону и ствол вишни.

Обычно дерево атакует тля. Признаками того, что верхушки молодых листьев скручиваются, а вокруг них вьются мелкие летающие особи. Стоит немедленно избавиться от вредителя и поможет в этом обычное средство, которое приготовить достаточно просто.

Необходимо развести в литре воды две столовые ложки уксуса, получившейся жидкостью надо обработать деревья. Подойдет также мыльный раствор на основе дегтяного мыла. На 10 литров воды следует взять 2 столовые ложки мыла. После этого жидкость надо распылить на вишню в сухую безветренную погоду.