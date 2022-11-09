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Казковий яблучний пиріг зі смаком дитинства: забутий рецепт

Скріншот: Як приготувати яблучний пиріг
Автор: Світлана Мащенко

Яблучний пиріг - недорога і завжди актуальна випічка, особливо зараз, коли яблук вродило чимало і часто не знаєш, куди їх подіти.

Рецептом поділилися на каналі "Закарпатська господиня".

Складники на форму 35х35

  • Борошно - 500 г
  • Вершкове масло - 250 г
  • Цукор - 200 г
  • Яєчні жовтки - 6 шт.
  • Сметана - 1 ст. л.
  • Розпушувач - 12 г
  • Манка - 4 ст. л. (для посипки)

Для яблучної начинки:

  • Яблука - 4 кг,
  • Цукор - 100 г
  • Кориця - 1 ст. л.
  • Манка - 3 ст. л.

Для білкової маси:

  • Яєчні білки - 6 шт.
  • Цукор - 120 г
  • Крохмаль - 60 г

Покрокове приготування

У глибокій ємності змішайте муку з розпушувачем. Покладіть масло кімнатної температури, вилийте білки і додайте цукор. Перемішайте тісто і додайте сметану. Замісіть однорідне тісто.

Розділіть тісто на дві частини (більшу і меншу). Загорніть кожну у харчову плівку. Меншу покладіть в морозильну камеру, а більшу - в холодильник.

Тим часом підготуйте яблука. Почистіть яблука й натріть на тертку. Витисніть з них сік. Додайте до яблук цукор, корицю або ваніль, манку. Перемішайте.

Розкатайте на пергаментному папері більшу половину тіста. Перекладіть його у деко, розправте його. Потрусіть на тісто манку.

Приготуйте білкову масу, збивши білки і цукор. Додайте до неї крохмаль і перемішайте.

Викладіть на лист яблучну начинку, рівномірно розподіліть. Викладіть білкову масу, акуратно розподіліть.

Потріть на лист шматок тіста, який був у морозильній камері.

Поставте у духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте протягом 50-60 хвилин. Притрусіть цукровою пудрою, коли пиріг прохолоне.

Раніше ми писали, як приготувати яблучний пиріг Невидимка. Він такий ніжний, що можна їсти губами.

Також читайте про рецепт простого яблучного пирога на сковороді.

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