Сказочный яблочный пирог со вкусом детства: забытый рецепт

Составляющие на форму 35х35

Мука – 500 г

Сливочное масло – 250 г

Сахар – 200 г

Яичные желтки – 6 шт.

Сметана – 1 ст. л.

Разрыхлитель – 12 г

Манка – 4 ст. л. (для посыпки)

Для яблочной начинки:

Яблоки – 4 кг,

Сахар – 100 г

Корица – 1 ст. л.

Манка – 3 ст. л.

Для белковой массы:

Яичные белки – 6 шт.

Сахар – 120 г

Крахмал – 60 г

Пошаговое приготовление

В глубокой емкости смешайте муку с разрыхлителем. Положите масло комнатной температуры, вылейте белки и добавьте сахар. Перемешайте тесто и добавьте сметану. Замесите однородное тесто.

Разделите тесто на две части (большую и меньшую). Заверните каждую в пищевую пленку. Меньшую положите в морозильную камеру, а большую – в холодильник.

Тем временем подготовьте яблоки. Очистите и натрите на терку. Выжмите из них сок. Добавьте к яблокам сахар, корицу или ваниль, манку. Перемешайте.

Раскатайте на пергаментной бумаге большую половину теста. Переложите его в противень, расправьте. Потрясите на тесто манку.

Приготовьте белковую массу, взбив белки и сахар. Добавьте к ней крахмал и перемешайте.

Выложите на лист яблочную начинку, равномерно распределите. Выложите белковую массу, аккуратно распределите.

Потрите на лист кусок теста, что был морозильной камере.

Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте в течение 50-60 минут. Посыпайте сахарной пудрой, когда пирог остынет.