Казковий яблучний пиріг зі смаком дитинства: забутий рецепт

Яблучний пиріг - недорога і завжди актуальна випічка, особливо зараз, коли яблук вродило чимало і часто не знаєш, куди їх подіти.

Складники на форму 35х35

Борошно - 500 г

Вершкове масло - 250 г

Цукор - 200 г

Яєчні жовтки - 6 шт.

Сметана - 1 ст. л.

Розпушувач - 12 г

Манка - 4 ст. л. (для посипки)

Для яблучної начинки:

Яблука - 4 кг,

Цукор - 100 г

Кориця - 1 ст. л.

Манка - 3 ст. л.

Для білкової маси:

Яєчні білки - 6 шт.

Цукор - 120 г

Крохмаль - 60 г

Покрокове приготування

У глибокій ємності змішайте муку з розпушувачем. Покладіть масло кімнатної температури, вилийте білки і додайте цукор. Перемішайте тісто і додайте сметану. Замісіть однорідне тісто.

Розділіть тісто на дві частини (більшу і меншу). Загорніть кожну у харчову плівку. Меншу покладіть в морозильну камеру, а більшу - в холодильник.

Тим часом підготуйте яблука. Почистіть яблука й натріть на тертку. Витисніть з них сік. Додайте до яблук цукор, корицю або ваніль, манку. Перемішайте.

Розкатайте на пергаментному папері більшу половину тіста. Перекладіть його у деко, розправте його. Потрусіть на тісто манку.

Приготуйте білкову масу, збивши білки і цукор. Додайте до неї крохмаль і перемішайте.

Викладіть на лист яблучну начинку, рівномірно розподіліть. Викладіть білкову масу, акуратно розподіліть.

Потріть на лист шматок тіста, який був у морозильній камері.

Поставте у духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте протягом 50-60 хвилин. Притрусіть цукровою пудрою, коли пиріг прохолоне.