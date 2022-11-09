Казковий яблучний пиріг зі смаком дитинства: забутий рецепт
Яблучний пиріг - недорога і завжди актуальна випічка, особливо зараз, коли яблук вродило чимало і часто не знаєш, куди їх подіти.
Рецептом поділилися на каналі "Закарпатська господиня".
Складники на форму 35х35
- Борошно - 500 г
- Вершкове масло - 250 г
- Цукор - 200 г
- Яєчні жовтки - 6 шт.
- Сметана - 1 ст. л.
- Розпушувач - 12 г
- Манка - 4 ст. л. (для посипки)
Для яблучної начинки:
- Яблука - 4 кг,
- Цукор - 100 г
- Кориця - 1 ст. л.
- Манка - 3 ст. л.
Для білкової маси:
- Яєчні білки - 6 шт.
- Цукор - 120 г
- Крохмаль - 60 г
Покрокове приготування
У глибокій ємності змішайте муку з розпушувачем. Покладіть масло кімнатної температури, вилийте білки і додайте цукор. Перемішайте тісто і додайте сметану. Замісіть однорідне тісто.
Розділіть тісто на дві частини (більшу і меншу). Загорніть кожну у харчову плівку. Меншу покладіть в морозильну камеру, а більшу - в холодильник.
Тим часом підготуйте яблука. Почистіть яблука й натріть на тертку. Витисніть з них сік. Додайте до яблук цукор, корицю або ваніль, манку. Перемішайте.
Розкатайте на пергаментному папері більшу половину тіста. Перекладіть його у деко, розправте його. Потрусіть на тісто манку.
Приготуйте білкову масу, збивши білки і цукор. Додайте до неї крохмаль і перемішайте.
Викладіть на лист яблучну начинку, рівномірно розподіліть. Викладіть білкову масу, акуратно розподіліть.
Потріть на лист шматок тіста, який був у морозильній камері.
Поставте у духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте протягом 50-60 хвилин. Притрусіть цукровою пудрою, коли пиріг прохолоне.
Раніше ми писали, як приготувати яблучний пиріг Невидимка. Він такий ніжний, що можна їсти губами.
Також читайте про рецепт простого яблучного пирога на сковороді.