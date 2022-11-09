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Сказочный яблочный пирог со вкусом детства: забытый рецепт

Новина українською →
Среда 09 ноября 2022 08:30
Сказочный яблочный пирог со вкусом детства: забытый рецепт Скриншот: Как приготовить яблочный пирог
Автор: Светлана Мащенко

Яблочный пирог – недорогая и всегда актуальная выпечка, особенно сейчас, когда яблок уродило немало и часто не знаешь, куда их девать.

Рецептом поделились на канале "Закарпатська господиня".

Составляющие на форму 35х35

  • Мука – 500 г
  • Сливочное масло – 250 г
  • Сахар – 200 г
  • Яичные желтки – 6 шт.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Разрыхлитель – 12 г
  • Манка – 4 ст. л. (для посыпки)

Для яблочной начинки:

  • Яблоки – 4 кг,
  • Сахар – 100 г
  • Корица – 1 ст. л.
  • Манка – 3 ст. л.

Для белковой массы:

  • Яичные белки – 6 шт.
  • Сахар – 120 г
  • Крахмал – 60 г

Пошаговое приготовление

В глубокой емкости смешайте муку с разрыхлителем. Положите масло комнатной температуры, вылейте белки и добавьте сахар. Перемешайте тесто и добавьте сметану. Замесите однородное тесто.

Разделите тесто на две части (большую и меньшую). Заверните каждую в пищевую пленку. Меньшую положите в морозильную камеру, а большую – в холодильник.

Тем временем подготовьте яблоки. Очистите и натрите на терку. Выжмите из них сок. Добавьте к яблокам сахар, корицу или ваниль, манку. Перемешайте.

Раскатайте на пергаментной бумаге большую половину теста. Переложите его в противень, расправьте. Потрясите на тесто манку.

Приготовьте белковую массу, взбив белки и сахар. Добавьте к ней крахмал и перемешайте.

Выложите на лист яблочную начинку, равномерно распределите. Выложите белковую массу, аккуратно распределите.

Потрите на лист кусок теста, что был морозильной камере.

Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте в течение 50-60 минут. Посыпайте сахарной пудрой, когда пирог остынет.

Раньше мы писали, как приготовить яблочный пирог Невидимка. Он так нежен, что можно есть губами.

Также читайте о рецепте простого яблочного пирога на сковороде.

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