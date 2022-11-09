Сказочный яблочный пирог со вкусом детства: забытый рецепт
Яблочный пирог – недорогая и всегда актуальная выпечка, особенно сейчас, когда яблок уродило немало и часто не знаешь, куда их девать.
Рецептом поделились на канале "Закарпатська господиня".
Составляющие на форму 35х35
- Мука – 500 г
- Сливочное масло – 250 г
- Сахар – 200 г
- Яичные желтки – 6 шт.
- Сметана – 1 ст. л.
- Разрыхлитель – 12 г
- Манка – 4 ст. л. (для посыпки)
Для яблочной начинки:
- Яблоки – 4 кг,
- Сахар – 100 г
- Корица – 1 ст. л.
- Манка – 3 ст. л.
Для белковой массы:
- Яичные белки – 6 шт.
- Сахар – 120 г
- Крахмал – 60 г
Пошаговое приготовление
В глубокой емкости смешайте муку с разрыхлителем. Положите масло комнатной температуры, вылейте белки и добавьте сахар. Перемешайте тесто и добавьте сметану. Замесите однородное тесто.
Разделите тесто на две части (большую и меньшую). Заверните каждую в пищевую пленку. Меньшую положите в морозильную камеру, а большую – в холодильник.
Тем временем подготовьте яблоки. Очистите и натрите на терку. Выжмите из них сок. Добавьте к яблокам сахар, корицу или ваниль, манку. Перемешайте.
Раскатайте на пергаментной бумаге большую половину теста. Переложите его в противень, расправьте. Потрясите на тесто манку.
Приготовьте белковую массу, взбив белки и сахар. Добавьте к ней крахмал и перемешайте.
Выложите на лист яблочную начинку, равномерно распределите. Выложите белковую массу, аккуратно распределите.
Потрите на лист кусок теста, что был морозильной камере.
Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте в течение 50-60 минут. Посыпайте сахарной пудрой, когда пирог остынет.
Раньше мы писали, как приготовить яблочный пирог Невидимка. Он так нежен, что можно есть губами.
Также читайте о рецепте простого яблочного пирога на сковороде.