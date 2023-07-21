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Кажуть, що ці породи кішок існували ще з давніх часів

Які породи котів є найдавнішими (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Одомашнювати котів почали ще 10 тисяч років тому. Найпопулярніші котячі породи насправді виведено було недавно. Однак існують породи, які живуть уже тисячі років.

Про них читайте в матеріалі Styler.

Сіамська кішка

За характером тваринки цієї породи дуже товариські, допитливі та віддані своєму господареві. Вони також відрізняються хорошим здоров'ям, імунітетом і можуть прожити до 16-20 років.

Сіамська кішка (фото: freepik)

Корат

Вперше корат продемонстрували на виставці Національного котячого клубу кішок в Англії у 1896 році як сіамську кішку, однак вона не викликала жодного інтересу.

Однак сьогодні ця порода вважається національним надбанням Таїланду та вивіз її обмежений.

Корат має неймовірно добрий характер, гострий розум, до того ж це дуже енергійна тварина, яка багато рухається.

Корат (фото: wikipedia)

Єгипетська мау

Це давня та загадкова порода, яка походить від диких кішок Африки. Мау має унікальне забарвлення з плямами та смугами, а також зелені очі та граціозну фігуру.

Єгипетська кішка дуже інтелігентна, лояльна та ніжна. Вона також має гарне здоров'я та адаптується до різних умов, що дозволяє їй жити до 15-20 років.

wikipedia)

Мейн-кун

Існує теорія, що ці тваринки походять від кішок, завезених до Америки вікінгами або пізнішими європейськими моряками, які заходили до портів Нової Англії у 1700-х роках.

За характером вони розумні, дружелюбні та не люблять надовго залишатися на самоті.

Однак іноді вони стають непередбачуваними та можуть проявляти агресію, особливо по відношенню до сторонніх або через виявлення зайвої наполегливості. Враховуючи великі габарити мейн-куна, кривдник може отримати серйозні травми.

Котики мейн-кун (фото: wikipedia)

Норвезька лісова кішка

Ця давня довгошерста порода найбільше поширена у північноєвропейських країнах. Предками норвезьких лісових кішок можуть бути чорно-білі короткошерсті кішки, завезені до Норвегії з Великої Британії десь після 11 століття вікінгами.

За характером тварина активна, рухлива. Може жити в приміщенні, однак більше любить проводити час на вулиці. Також вона дружелюбна, тому завоювати її прихильність дуже легко.

Норвезька лісова кішка (фото: wikipedia)

Раніше ми писали про те, які породи кішок притягують щастя та удачу в оселю.

Також читайте про найбільш агресивних порід кішок з нестерпним характером.

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