RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Говорят, что эти породы кошек существовали еще с давних времен

Какие породы кошек самые древние (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Одомашнивать кошек начали еще 10 тысяч лет назад. Самые популярные кошачьи породы на самом деле выведены были недавно. Однако существуют породы, живущие уже тысячи лет.

О них читайте в материале Styler.

Сиамская кошка

По характеру животные этой породы очень общительны, любознательны и преданы своему хозяину. Они тоже отличаются хорошим здоровьем, иммунитетом и могут прожить до 16-20 лет.

Сиамская кошка (фото: freepik)

Корат

Впервые корат продемонстрировали на выставке Национального кошачьего клуба кошек в Англии в 1896 году как сиамскую кошку, однако она не вызывала никакого интереса.

Однако сегодня эта порода считается национальным достоянием Таиланда и вывоз ее ограничен.

Корат имеет невероятно добрый характер, острый ум, к тому же это очень энергичное животное, много двигающееся.

Корат (фото: wikipedia)

Египетская мау

Это древняя и загадочная порода, происходящая от диких кошек Африки. Мау имеет уникальную окраску с пятнами и полосами, зеленые глаза и грациозную фигуру.

Египетская кошка очень интеллигентная, лояльная и нежная. Она также имеет хорошее здоровье и адаптируется к разным условиям, что позволяет ей жить до 15-20 лет.

wikipedia)

Мэйн-кун

Существует теория, что эти животные произошли от кошек, завезенных в Америку викингами или более поздними европейскими моряками, которые заходили в порты Новой Англии в 1700-х годах.

По характеру они умны, дружелюбны и не любят надолго оставаться в одиночестве.

Однако иногда они становятся непредсказуемыми и могут проявлять агрессию, особенно по отношению к посторонним или из-за выявления излишней настойчивости. Учитывая большие габариты мейн-куна, обидчик может получить серьезные травмы.

Котики мэйн-кун (фото: wikipedia)

Норвежская лесная кошка

Эта древняя длинношерстная порода наиболее распространена в североевропейских странах. Предками норвежских лесных кошек могут быть черно-белые короткошерстные кошки, завезенные в Норвегию из Великобритании после 11 века викингами.

По характеру животное активное, подвижное. Может жить в помещении, но больше любит проводить время на улице. Также она дружелюбна, поэтому завоевать ее расположение очень легко.

Норвежская лесная кошка (фото: wikipedia)

Раньше мы писали о том, какие породы кошек притягивают счастье и удачу в дом.

Также читайте о самых агрессивных породах кошек с невыносимым характером.

Читайте РБК-Украина в Google News
тваринидімпороди